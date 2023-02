Lyt til artiklen

Prinsesse Märtha Louise har skabt røre med sit seneste tv-interview.

Samtidig har den norske prinsesse afvist opfølgende spørgsmål fra den presse, hun kritiserer i skarpe vendinger i tv-programmet 'Min sandhed' og ikke mindst beskylder for at være grunden til, at hun måtte udtræde af det norske kongehus tilbage i november.

Men den efterfølgende tavshed har ikke afholdt de norske kongehuseksperter fra at kommentere på prinsesse Märtha Louises udtalelser i tv-interviewet.

For de mener, at prinsesse Märtha Louise har en meget større skyld for sin situation, end hun selv vil anerkende.

»Hun siger, medierne fordrejer alting og skylder i høj grad skylden på medierne. Noget af problemet her er, at hun tager meget lidt ansvar for sine egne handlinger eller udtalelser,« lyder det fra kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK.

For selvom kongehuseksperterne anerkender, at det må være »slidsomt« med den store mediebevågenhed, så påpeger de også, at prinsesse Märtha Louise ikke har gjort meget for at holde sig ude af rampelyset gennem tiden.

Blandt andet har hun ikke været sen til at promovere sine egne virksomheder, ligesom hun er aktiv på sociale medier og med forskellige tv-optrædener.

»Når man er så offentligt en figur og opsøger offentligheden så meget, som hun gør, så må man altså regne med, at medierne stiller kritiske spørgsmål. Det er ligesom en del af aftalen,« siger norsk Se & Hørs hofreporter, Caroline Vagle.

Prinsessen har ikke megen opbakning til sin titel på grund af sin forlovelse med Durek Verett. Senest har den norske kronprins Haakon vedkendt sig, at selvom han godt kan lide sin søster prinsesse Märtha Louises forlovede, så har den selvproklamerede shaman Durek Verrett skabt problemer for kongefamilien – nyligst ved at påstå, at han blev helbredt for corona af den type spirituelle medaljoner, han selv sælger for 1.600 kroner. Nu bakker kronprins Haakon op om beslutningen om, at hans søster har fået frataget sine royale forpligtelser. Foto: Daryl Henderson Vis mere Prinsessen har ikke megen opbakning til sin titel på grund af sin forlovelse med Durek Verett. Senest har den norske kronprins Haakon vedkendt sig, at selvom han godt kan lide sin søster prinsesse Märtha Louises forlovede, så har den selvproklamerede shaman Durek Verrett skabt problemer for kongefamilien – nyligst ved at påstå, at han blev helbredt for corona af den type spirituelle medaljoner, han selv sælger for 1.600 kroner. Nu bakker kronprins Haakon op om beslutningen om, at hans søster har fået frataget sine royale forpligtelser. Foto: Daryl Henderson

Derfor understreger de forskellige kongehuseksperter, at prinsesse Märtha Louise også ser spøgelser hos pressen.

Ikke mindst sammenlignes hun med prins Harry i England, ikke mindst i forhold til, at de begge har langet ud efter medierne som samlet enhed.

»De går begge ud mod et samlet mediekorps. Når de oplever angreb fra en aktør, hvad end det er en blogger, en kommentator eller en kilde i en sag, så langer de ud efter alle medier,« siger kongehusekspert og-forfatter Kristin Storrusten til VG.

Blandt andet siger prinsesse Märtha Louise også i tv-interviewet, at hun ikke tror, hun havde fået lige så meget kritik, hvis ikke hun var kvinde.

Men den køber kongehuseksperterne ikke.

»Da kronprins Håkon mødte Mette-Marit, så var det ikke sådan, at det valg, han tog, ikke blev kritiseret. Harry har også fået masser af kritik for det med Meghan, så jeg mener, vi har eksempler på, at det sker begge veje,« siger Se & Hørs royale reporter, Caroline Vagle.

Men den manglende selvindsigt, som kongehuseksperterne mener at kunne spore hos prinsesse Märtha Louise, strækker sig også til hendes forlovede.

Märtha Louise mener, at hun bliver straffet for sin forlovedes udtalelser, fordi hun er kvinde. Michael Probst/Ritzau Scanpix Vis mere Märtha Louise mener, at hun bliver straffet for sin forlovedes udtalelser, fordi hun er kvinde. Michael Probst/Ritzau Scanpix

For selvom de alle anerkender, at kritikken har taget til, efter prinsessen fandt sammen med den kontroversielle amerikanske shaman Durek Verrett, så mener kongehuseksperterne, at hun glemmer at tænke på, at hun også selv blev kritiseret for sine valg, førend han kom ind i billedet.

»Hun går meget op i at sige, at han er årsagen bag alle kontroverserne i medierne, men de eksisterede jo længe før, de traf hinanden. Alligevel fremstiller hun det som om, at alt vendte, da de to fandt sammen,« pointerer Trond Norén Isaksen.

Ingen af kongehuseksperterne stiller dog spørgsmålstegn ved, at Durek Verrett skulle have været offer for racisme i det norske samfund, hvilket er en kritik prinsesse Märtha Louise også tidligere har fremført.

Derimod betvivler kongehuseksperterne, om ikke prinsesse Märtha Louise får blandet racismen sammen med den legitime kritik af shamanen, der blandt andet har påstået at kunne kurere alt fra kræft til corona.

»Det er et faktum, at mennesker med mørk hudfarve møder racisme. At Verett har oplevet racisme i Norge er også utvivlsomt. Det vanskelige er at skelne mellem hans person og hans virksomhed. Det kan virke som om, at Märtha Louise har taget meget af kritikken mod hans forretningsvirksomhed og blandet det sammen med hans hudfarve,« mener kongehusforfatter Kristin Storrusten.

Durek Verrett er halvt norsk, halvt amerikansk. Efter sin forlovelse med den norske prinsesse Märtha Louise har han formået at trække en del dårlig omtale i Norge, men han var i forvejen kendt i USA, hvor han har været spirituel guru for blandt andre Gwyneth Paltrow. Foto: STIAN LYSBERG SOLUM Vis mere Durek Verrett er halvt norsk, halvt amerikansk. Efter sin forlovelse med den norske prinsesse Märtha Louise har han formået at trække en del dårlig omtale i Norge, men han var i forvejen kendt i USA, hvor han har været spirituel guru for blandt andre Gwyneth Paltrow. Foto: STIAN LYSBERG SOLUM

Men prinsesse Märtha Louise kommer i SVT-interviewet også ind på hendes eksmand, kunstneren Ari Behn.

For udover, hun siger, at han også blev taget dårligt imod af pressen, ikke mindst i anmeldelser af hans værker efter de fandt sammen, så bliver hun også spurgt til, om hun mener, at pressen var skyld i hans selvmord 1. juledag i 2019.

»Det sagde de også selv, til dels. Hans mentale helbred afhang meget af, at han fik hug i medierne,« svarede prinsesse Märtha Louise.

Men særligt den udtalelse har vakt kritik af både Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund – foruden kongehuseksperterne.

»Det er en skandaløs påstand at komme med. Det er specielt og faktisk direkte usandt, når hun siger, at pressen har indrømmet, at de har en del af skylden,« harcelerer kongehusekspert Trond Norén Isaksen.