Det har gjort dybt indtryk på et par retsordførere, at en dobbelt drabsmand er ude af fængslet efter knap 11 år af en 16-årig straf.

Det fortæller de til B.T. i forbindelse med, at Susanne Shange står frem og fortæller om det grusomme dobbeltdrab på hendes datter og barnebarn i 2008.

Dengang blev ekskæresten til Susanne Shanges datter Sabrina fængslet i 16 år, efter han havde tilstået at have begået dobbeltmordet.

Men allerede efter 10 år og 10 måneder er drabsmanden ude af fængslet.

Og det frustrerer ikke kun Susanne Shange, men også retsordførerne hos både SF og Dansk Folkeparti.

»I SF har vi ingen planer om at sætte straflængderne på drab op. Men måske skal vi se nærmere på reglerne for prøveløsladelser, når det gælder drab,« siger SF's retsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt.

»Vi mener først og fremmest, at man bør hjælpe de efterladte til ofrene. Men vi er selvfølgelig klar til at lytte og se nærmere på, om vi kan forbedre reglerne vedrørende prøveløsladelse.«

Netop prøveløsladelse kan typisk opnås, når to tredjedele af straffen er udstået - også i drabssager.

Og det mener Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, er et stort problem.

»Der er et generelt problem med, at hårde kriminelle får store strafnedsættelser,« siger Peter Skaarup og uddyber:

»Det er dybt krænkende for ofrene. Derfor vil jeg rejse sagen for justitsministeren.«

»Vi vil generelt have højere straffe for drab. Markant højere. Og så mener vi også, at straffen skal for drab skal udstås i sin fulde længde,« siger han.