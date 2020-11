Allerede onsdag morgen stod det klart for Mogens Jensen, at han var færdig som minister. Dødskysset kom fra Pia Olsen Dyhr, formand for SF, der gjorde det klart, at det måtte ende sådan.

Hvis ikke Mogens Jensen selv gik af som fødevareminister, ville SF sørge for det ved at udtrykke mistillid. Det erfarer B.T.

Radikale Venstre krævede også Mogens Jensens afgang. Tirsdag aften tog politisk leder Sofie Carsten Nielsen kontakt til statsminister Mette Frederiksen og meddelte, at hun ikke kunne Mogens Jensen fortsætte.

SF og Radikale Venstre tog således beslutningen efter at være blevet orienteret om minksagen tirsdag aften i Justitsministeriet.

Her fremlagde justitsminister Nick Hækkerup hovedpointerne fra minkredegørelsen for støttepartierne.

Onsdag stod det således også klart for den danske befolkning, at det ikke bare er den nu forhenværende fødevareminister Mogens Jensen, der bærer et ansvar for regeringens grundlovsstridige instruks om at slå samtlige mink i Danmark ned. Tværtimod er der et helt hav af socialdemokratiske ministre, der bærer et ansvar.

Det viser den interne redegørelse om regeringens håndtering af minksagen, der udkom onsdag.

Redegørelsen forklarer således, at udenrigsminister Jeppe Kofod, kulturminister Joy Mogensen, justitsminister Nick Hækkerup, finansminister Nicolai Wammen, erhvervsminister Simon Kollerup og sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke allerede 1. oktober modtog sagsakter, hvor det netop stod, at det ville kræve en lovændring, såfremt regeringen skulle ønske at aflive raske mink uden for smittezonerne.

Det er uvist, om de har læst sagsakterne, men modtaget dem har de. Det skete i forbindelse med et møde i regeringens coronaudvalg, hvor de seks ministre er repræsenteret.

Også Mogens Jensen havde skriftligt fået forelagt, at der manglede lovhjemmel. Allerede 22. september underskrev han en sag med bilag, hvor det klokkelart stod, at aflivning uden for smittezonerne ville »kræve en lovændring«. Om han læste bilaget er igen uvist.

Over en måned senere, da statsminister Mette Frederiksen træffer en beslutning om netop at aflive samtlige danske mink, er der angiveligt ikke en eneste af de pågældende ministre, der reagerer.

Mette Frederiksen tager den endelige beslutning i regeringens magtfulde koordinationsudvalg om aftenen 3. november. Denne aften er Mogens Jensen, som normalt ikke har plads i udvalget, budt med omkring bordet. Efter mødet har Mette Frederiksen angiveligt stadig ingen viden om, at hun er i fuld gang med at bryde grundloven.

Det har hun ikke, på trods af at fire af ministrene på mødet i koordinationsvalget allerede en gang har modtaget dokumenter, som netop gjorde det ganske klart. Af ukendte årsager er den viden altså forsvundet fra ministrenes erindring som dråber af morgendug på en solrig sommerdag. Alternativt har de ikke læst dokumenterne.

Redegørelsen er dog også en lammende kritik af embedsværket. Samme dag som regeringen oplyser, at samtlige danske mink skal slås ned, sidder departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet Henrik Studsgaard og diskuterer med direktionen i Fødevarestyrelsen samt repræsentanter for Justitsministeriet, at ordren er uden lovhjemmel. Altså ulovlig.

Ingen sagde dog noget til statsministeren eller Mogens Jensen før lørdag 7. november, hvor hundredetusindvis af mink allerede havde mødt deres endeligt i farmernes tætsluttede gaskasser. Altså tre dage efter, Mette Frederiksen gav den ordre til at aflive alle mink.

I mellemtiden har regeringen igen holdt pressemøde og lukket store dele af Nordjylland ned, hvor regeringen igen slår fast, at samtlige mink skal aflives. Det sker torsdag 5. november.

Redegørelsen af minksagen har også fået støttepartiet SF op af stolen onsdag. Partiformand Pia Olsen Dyhr mente, at departementschef Henrik Studsgaard måtte gå af. Mogens Jensen har også selv udtrykt kritik af sin departementschef, som ifølge Mogens Jensen »har undskyldt forløbet«.

Redegørelsen går dog kun frem til 10. november og afdækker således ikke, hvorfor Mette Frederiksen ikke stoppede implementeringen af den ulovlige ordre, men i stedet fortsatte med at fortælle minkejerne, at de skulle aflive deres raske mink.

Det skete blandt andet på direkte tv i et interview med 'Go aften live', hvor minkavler Finn Nielsen spurgte statsministeren, om han måtte beholde nogle af sine mink. Han havde allerede slået halvdelen ihjel.

Statsministeren svarede nej og henviste til sundhedsmyndighedernes advarsel mod minkopdræt som en trussel mod folkesundheden.

Men sagen er, at Mette Frederiksen og regeringen ikke havde beføjelser til at bede Finn Nielsen eller nogen af de flere hundrede andre minkavlere, som har raske mink uden for smittezonerne, om at slå så meget som et eneste dyr ned.

Et faktum, som fik adskillige professorer og eksperter i jura op i det røde felt – blandt andet her i B.T.

Efter redegørelsen presser oppositionen på for en kommision, som skal afdække hele forløbet i minksagen.