En syrer fik penge af Danmark for at rejse hjem. Flere penge er på vej, selv om han har dræbt sin kone.

Danmark kan ikke slippe uden om at betale hjemrejsepenge til en syrer, der har tilstået at have dræbt sin kone, efter han er rejst hjem.

Grundloven står nemlig i vejen for, at loven kan ændres med tilbagevirkende kraft. Det ærgrer udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

- Et bredt flertal står bag det her, så jeg ville ønske, at der bare var en af os, der havde tænkt over det for to-tre år siden, da loven blev ændret sidst.

- Men det var der ikke, så nu står vi i en situation, hvor vi ikke kan forhindre udbetaling af de her penge, ærgrer han sig.

I juni vedtog hele Folketinget, at udbetalingen skal standses, hvis der begås kriminalitet efter hjemrejse.

Det skete, efter at Kristeligt Dagblad havde fortalt om en syrisk flygtning, der i 2015 kom til Danmark fra Syrien.

Han gjorde i starten af 2020 brug af den såkaldte repatrieringsordning, hvor udlændinge kan få penge for at opgive retten til at opholde sig i Danmark.

Han rejste herefter tilbage til Syrien med sin kone, Huda Ali Ahmad, og deres tre børn og fik de første 100.000 kroner i støtte.

Han har siden tilstået over for kurdisk politi, at han i slutningen af februar dræbte sin kone og ét af deres børn.

Alligevel står han til at modtage anden del af hjemrejsepengene - over 100.000 kroner - i starten af 2021.

