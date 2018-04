Antallet af sager på socialområdet, der bliver omgjort, når de har rundet Ankestyrelsen, er steget, viser tal.

København. Det går ud over børnene og deres familier, når sager på børnehandicapområdet skal sendes frem og tilbage i systemet.

Konsekvensen af de mange fejl er, at børn med handicap får forkert hjælp. Det vurderer formanden for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen.

- Vi mister nogle børn med handicap, som på et senere tidspunkt får problemer med at få uddannelse og beskæftigelse.

- Det er også et kæmpestort problem for familierne, der bliver klemt rigtig meget i det her system, siger han.

For børnehandicapområdet gælder det, at 52 procent af sagerne blev omgjort i 2017 mod 46 procent i 2016.

Det viser nye tal udarbejdet af Ankestyrelsen.

Sager kan omgøres, hvis de har været i strid med lovgivningen eller haft væsentlige mangler.

Men der kan være fejl og mangler i flere, end dem der kommer frem.

- Vi ved ikke, hvor stort isbjerget er nedenunder, påpeger Olesen.

Men der er hjælp at hente fra Ankestyrelsen og Socialstyrelsen.

De har oprettet en særlig arbejdsgruppe til formålet, oplyser formanden.

Han nævner flere kommuner, der aktivt er begyndt at arbejde med problemerne, selv om det endnu ikke er tydeligt i statistikken.

Hjørring og Herning har eksempelvis givet sagsbehandlerne mere tid til sagerne, lyder det.

En af de kommuner, der har arbejdet aktivt med omgørelsesprocenterne siden 2016, er Sønderborg Kommune.

Det fortæller byens borgmester, Erik Lauritzen (S). Kommunen på rette vej, lyder det.

Ifølge tal fra Ankestyrelsen har kommunen haft 52 sager i alt. Heraf er 54 procent blevet omgjort, hvilket svarer til 28 omgjorte sager.

Sidste år blev 67 procent omgjort.

- Men jeg er ikke tilfreds endnu, der er fortsat for mange, der bliver hjemsendt.

- Vi arbejder hele tiden på at gøre det her bedre, siger borgmesteren.

I forsøget på at få tallet ned har kommunen ifølge borgmesteren gransket retursager grundigt, efteruddannet personale og tilføjet flere hænder.

Når en afgørelse hjemvises eller ændres, hedder det, at kommunens afgørelse bliver omgjort.

