Torsdag vender Mike Fonseca tilbage til Folketinget.

Det bekræfter han overfor TV 2.

Hans orlov – som har varet næsten tre måneder – begyndte, efter det kom frem, at han er kærester med en 15-årig. Den 28-årige politiker blev som følge af sagens ekskluderet fra Moderaterne.

Han er nu løsgænger, og når han torsdag vender tilbage, vil det blive med følge af to sikkerhedsvagter, fordi han har modtaget trusler.

Mike Fonseca har selv været tavs om sagen indtil onsdag, hvor han i et indlæg til Altinget forklarede sin side af sagen.

»Vi elsker hinanden. Det fungerer for os, og vi har det godt. Vi har ikke gjort andre noget ondt,« skriver Fonseca og fortsætter:

»Regler bliver så underligt ligegyldige, når et par elsker hinanden. Det er måske tosset. Men kærlighed følger ikke reglerne. Kærligheden har en plan for hver af en af os, og kærlighed gør blind,« skriver han.

Lars Løkke Rasmussen, Moderaternes formand, har tidligere tordnet mod det tidligere medlem. Tidligere har han også gjort det meget klart, at han helt ser, at Mike Fonseca stopper i Folketinget.

»Jeg har ikke gjort nogen hemmelighed ud af, også direkte over for ham, på i et meget, meget langt møde, at hvis han vil beskytte den pige, hvis han vil beskytte sig selv, hvis han vil beskytte det parti, han i sin tid valgte at stille op for, hvis han vil beskytte den regering, som var hele rationalet med at lave det her parti, så burde han udtræde af Folketinget,« forklarede han i november.

Flere andre partier har også lukket døren for Mike Fonseca.

Sagen førte også til en politianmeldelse mod politikeren, men den efterforskning har Midt- og Vestsjællands Politi dog lagt ned, da de ikke mener, der er grundlag for at rejse en sag.

Opdateres …