Den amerikansk-britiske influencer Andrew Tate er blevet verdenskendt for sine kontroversielle udtalelser.

For ikke nok med at han er anklaget for homofobi, sexisme og racisme, så forsøgte han sig forleden også lige med en skarpskydning mod klimaaktivisten Greta Thunberg.

Det skete tirsdag i et opslag på Twitter.

I det spydige opslag skriver Andrew Tate, at han ejer hele 33 biler og med glæde vil sende en liste til den unge klimaaktivist med info om bilerne, heriblandt hvor meget de påvirker klimaet.

Men det skulle han ikke have gjort.

Den 19-årige klimaaktivist svarede nemlig igen – og det var ikke med pæne ord om den kontroversielle influencer.

»Ja, gør mig da endelig klogere. Send en mail til smalldickenergy@getalife.com,« skrev hun i et tweet onsdag.

Det svar fik Andrew tæt til at skrive: »Hvor vover du?!«.

Andrew Tate blev tidligere i år bandlyst fra både Facebook og Instagram, da han delte sine holdninger ti, at kvinder, som har været offer for overgreb, 'selv bærer et ansvar'.

Den 36-årige kontroversielle influencer har selv været ude og beskrive sig selv som sexistisk og en kvindehader – han mener nemlig, at kvinders plads er i hjemmet, samt at kvinder tilhører mænd.