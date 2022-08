Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den kontroversielle influencer Andrew Tate er blevet bandlyst fra Facebook og Instagram.

Det sker, da den 35-årige influencer har overtrådt platformenes politikker omkring farlige individer, lyder meldingen ifølge Sky News fra Meta, der ejer begge sociale medier.

Andrew Tates profiler, der havde knap fem millioner følgere, er blevet lukket ned – og han får ikke lov til at oprette nye.

Det var særligt, da han delte sine holdninger til, at kvinder, der har været udsat for et overgreb 'selv bærer et vist ansvar', at Andrew Tate vakte opsigt.

Han er tidligere professionel kickbokser, men blev for alvor et offentligt ansigt i 2016, da han medvirkede i reality-showet 'Big Brother'.

Andrew Tate blev dog fjernet fra programmet, efter en video, hvor det så ud til, at han angreb en kvinde med et bælte, så dagens lys. Selv påstod han, at klippet var redigeret.

Siden er det særligt hans kontroversielle holdninger, han kan takke for sin store følgerskare.

Han driver desuden et online pyramidespil kaldet Hustlers University, som hævder at lære folk, hvordan man tjener penge.