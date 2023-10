For snart 14 måneder siden trak 21-årige Amalie Vilslev vejret for sidste gang. Nu er der udkommet en helt særlig sang, der giver hendes familie mulighed for at lytte til hendes stemme så ofte, de vil.

»Jeg har hørt den cirka 200 gange. Det er meget rørende, det er det,« siger Anne-Dorte Vilslev, der er mor til Amalie.

Lørdag udkom sangen 'Alt vi har er nu'. En sang, to af landets største rappere Lamin og Artigeardit har lavet ud fra indhold på TV 2 play til TV 2, og en sang, hvor Anne-Dorte Vilslevs datter altså har en helt særlig plads.

For ordene 'Alt vi har er nu' er dem, som 21-årige Amalie Vilslev levede efter og opfordrede andre til.

Og så er det ikke mindst blandt de første ord i den nye sang, hvor det er Amalie Vilslevs stemme fra TV 2 ECHO-dokumentaren 'Amalie skal dø', man hører:

'Vi skal ikke leve i fortiden. Vi skal ikke leve i fremtiden. Du har nutiden, og det er den, du kan gøre noget ved. Alt vi har er nu,' lyder det fra Amalie Vilslev.

»Jeg tudbrølede første gang, jeg hørte den. Det er helt vildt, at de (Lamin og Artigeardit, red.) har givet sig tid til at skrive sangen. Det betyder rigtig meget,« siger Anne-Dorte Vilslev rørt.

Sidste år sagde hun farvel til sin datter. Efter mange års sygdom fik Amalie Vilslev i 2019 en lungetransplantation, men blot to år og tre måneder senere fik hun en kronisk afstødning.

16. august 2022 trak hun vejret i sine nye lunger for sidste gang.

I dag forsøger familien at leve efter Amalies ord, selvom sorgen fortsat er dugfrisk.

Amalies mor, far og bror er gode til at være i sorgen sammen og tage sig af hinanden, fortæller Anne Dorte Vilslev. Foto: Privat Vis mere Amalies mor, far og bror er gode til at være i sorgen sammen og tage sig af hinanden, fortæller Anne Dorte Vilslev. Foto: Privat

»Amalie ville gerne have, at vi fortsatte med at leve, som vi plejer, og det prøver vi på. Nogle dage er sværere end andre, men det skal nok gå,« siger Anne-Dorte Vilslev.

Selvom Amalie Vilslev ikke er her længere, dukker der ofte minder op. Anne-Dorte Vilslev besøger hende ofte. På hendes gravsted. For det er vigtigt for hende, at der altid er smukt dernede. Friske blomster og et lys, der aldrig må gå ud.

Og med den nye sang, opkaldt efter Amalie Vilslevs ord, er der endnu et minde, familien kan værne om.

»Alt vi har er nu. Det forsøger vi at leve efter. Det handler om, at man skal glæde sig til en ganske almindelig tirsdag, eller over de små ting. Man skal være i nuet og forsøge at hvile i sig selv,« siger Anne-Dorte Vilslev og fortsætter:

»Jeg vil gerne sige ekstra tak til de kunstnere og TV 2, der har tænkt den her tanke. Amalie ville have været pavestolt.«

Du kan høre sangen 'Alt vi har er nu' og se den tilhørende musikvideo HER.