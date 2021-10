Et indbrud i en villa på Amager gik ikke som forventet for gerningsmanden.

For en årvågen borger opdagede nemlig mandag middag, at en indbrudstyv var i gang med at bryde ind i en villa på Amager.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

En patrulje blev derfor tilkaldt.

Da de kom frem blev indbrudstyven pågrebet og taget på fersk gerning.

'Han var i besiddelse af et koben og havde knust en rude,' skriver politiet.

Den mistænkte gerningsmand er udenlandsk statsborger og bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør.

Politiet oplyser desuden, at det ikke kan udelukkes, at gerningsmanden vil blive sigtet for flere indbrud.