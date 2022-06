Lyt til artiklen

En kvinde blev fredag eftermiddag overfaldet i en vaskekælder, hvor hun blev skåret flere steder på kroppen.

En 32-årig kvinde var i vaskekælderen under sin lejlighed på Bakkevej i Nørresundby for at vaske tøj.

En mand overfaldt hende, og det var naboen Inger Marie Pedersen, der som den første mødte sin grædende nabo, der kom blødende op af kælderen.

Det skriver Nordjyske, der har talt med Inger Marie Pedersen.

»Min nabo var nede i kælderen for at lægge beslag på vaskemaskinen, så hun kunne få vasket tøj. Hun blev antastet af en mand, som spurgte, om hun havde cigaretter. Da min nabo så svarede nej, skar han hende i både arm, lår og panden,« forklarer Inger Marie Pedersen til avisen.

Inger Marie Pedersen ringede til politiet og efter en ambulance. Kort efter blev en efterlysning sat i gang af Nordjyllands Politi.

»Lige nu ved vi ikke særlig meget om gerningsmanden, men vi leder efter en mand klædt i sort fra top til tå, som er løbet fra adressen mellem 16 og 17,« oplyste Thomas Ottesen, vagtchef ved Nordjyllands Politi, til B.T.

Kvinden blev kørt på skadestuen, hvor hun blev undersøgt. Der er tale om en række snitsår.

»Sårene lader heldigvis til at være overfladiske,« udtalte Thomas Ottesen.

Politiet var massivt til stede efter anmeldelsen, og både kælder og området udenfor blev afsøgt af hunde i forsøget på at finde spor efter gerningsmanden.