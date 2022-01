50-årige Britt Kaiser Palmgren forsøgte desperat – i minutterne før hun blev dræbt – at søge hjælp hos sine nærmeste naboer. Kort efter fandt de unge naboer hende liggende blødende på græsset foran deres hoveddør med halsen skåret over.

»Vi vågner op til et kæmpe brag. Det lyder faktisk, som om der er nogen, der bryder ind i huset, fordi det er så voldsomt, og så kommer der et kæmpe skrig, nærmere brøl, det var virkelig, virkelig voldsomt,« fortæller den yngre kvinde, der bor i nabohuset sammen med sin mand og deres lille barn på otte måneder.

Det er kort før midnat lørdag aften, og de kan tydeligt høre, at der er noget i gære, så mens hendes mand går ned mod hoveddøren i parrets villa i Ebeltoft, bliver hun på første etage med barnet.

Gerningsstedet foran naboernes hoveddør bærer stadig præg af det bestialske drab. Foto: Privat Vis mere Gerningsstedet foran naboernes hoveddør bærer stadig præg af det bestialske drab. Foto: Privat

Her ringer hun med det samme 112, da de frygter, at de bliver udsat for et indbrud.

Men det er ikke, hvad de har regnet med. Uden for døren står naboen Britt, der er direktør i en større rengøringsvirksomhed i Risskov med over 100 ansatte, og hendes 53-årige mand. Ham forrest, hende længere tilbage.

Britt beder om hjælp, men fra manden lyder det, at de 'bare skændes', og at de derfor blot kan gå ind igen.

Det unge par er på dette tidspunkt ikke klar over, hvor alvorlig situationen i virkeligheden er, og lukker derfor døren igen, hvorefter de snakker videre med politiet.

Uvidende om, hvilken blodig kamp der i minutterne efter kommer til at udspille sig lige uden for deres hoveddør.

»Så går der nok et eller to minutter, og så kan vi oppe fra første etage se, at manden går over på sin egen grund uden hende,« fortæller naboen.

Politiet beder dem finde ud af, hvor Britt er. Om hun måske har gemt sig eller lignende. Det har hun ikke.

»Da min mand åbner døren igen, ligger hun lige foran vores hoveddør,« fortæller kvinden.

Der er ingen puls, og halsen er skåret over. De kan intet gøre og de står chokerede og bange tilbage.

Kort efter kommer den 53-årige mand tilbage.

»Han gik ikke helt ind på vores grund igen, men han skulle lige have synet over, at hun ikke var i live. Det er jeg helt sikker på,« fortæller naboen.

Bagefter kører han fra stedet, og politiet ankommer.

»Jeg var så bange for min kærestes sikkerhed,« lyder det fra kvinden, der også fortæller, at parret nu begge får krisehjælp.

Samme nat bliver den 53-årige mand anholdt og sigtet for drabet, som han ved grundlovsforhøret har nægtet sig skyldig i. I stedet har han erkendt vold med døden til følge.

Kvindens 53-årige mand er lige nu varetægtsfængslet for drabet. Sammen har de en 14-årig datter. Foto: Privat. Vis mere Kvindens 53-årige mand er lige nu varetægtsfængslet for drabet. Sammen har de en 14-årig datter. Foto: Privat.

Det unge par købte deres røde murstensvilla ved siden af det midaldrende ægtepars hvide murstensvilla med spa i haven og en Audi A3 Cabriolet parkeret i gården for omkring tre år siden.

De har haft et godt naboskab og snakkede jævnligt sammen. Udadtil virkede Britt og hendes mand altid glade og til at have det rigtig godt sammen, fortæller kvinden.

Derfor har naboerne også meget svært ved at forstå, hvad der gjorde, at det endte så tragisk, som det gjorde sent lørdag aften.

»Det kommer som et kæmpe chok. De var altid så glade, og det virkede virkelig, som om han elskede hende rigtig højt. Han roste hende altid og var simpelthen altid så flink og sød over for hende, og han var også god til at komme med blomster,« fortæller naboen, der har kendt Britt siden folkeskolen, da hun gik i folkeskoleklasse med Britts ældste datter, som nu er flyttet hjemmefra.

Britt og den 53-årige mand havde sammen en 14-årig pige. Derudover havde de ældre børn hver for sig.

Britts familie boede i det hvide murstenshus her – ikke langt fra vandet i Ebeltoft. Foto: Nina Gaunø Fredberg. Vis mere Britts familie boede i det hvide murstenshus her – ikke langt fra vandet i Ebeltoft. Foto: Nina Gaunø Fredberg.

I resten af lokalsamfundet i Ebeltoft er der den samme undren. Ingen kan få det til at give mening, at en så mørk sky skulle sænke sig over netop denne familie.

»Jeg var målløs. Det må jeg sige. Jeg kender dem jo specielt godt, så det er noget forfærdeligt noget at tænke på. Og jeg tror ikke, du vil møde en eneste, der vil kunne sige, at de troede, at det kunne ske,« lød det tirsdag fra skolelederen på Ebeltoft Skole, hvor parrets 14-årige pige er elev.

Derfor spekulerer flere venner også i, om drabet kan bunde i motiver som penge eller jalousi.

»For venner og bekendte er manden kendt som en glad bamse,« lød det forleden fra en af kilderne, som B.T. talte med, som både har kendt familien i mange år, og som er kommet i hjemmet i Ebeltoft.

»Han har altid givet udtryk for, at han var meget taknemmelig for hende, og at han elskede hende, så det kommer som et kæmpe chok, at det kan gå så galt,« lyder det videre.