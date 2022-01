Da en 53-årig mand lørdag aften knivdræbte sin tre år yngre hustru, tog han ikke kun hendes liv i sine hænder. Han efterlod også deres fælles 14-årige datter forældreløs uden en mor og med en far i fængsel.

En 14-årige pige, som til daglig går på et af de øverste klassetrin på Ebeltoft Skole, kun omkring en kilometer fra familiens hjem på Strandgårdshøj.

Derfor var skoledagen heller ikke helt som normalt på skolen denne uge, da de øvrige elever kunne vende tilbage efter weekenden.

I udskolingen var de to første timer sløjfet til fordel for sorghåndtering, mens det samme gjaldt hele skoledagen for pigens klasse.

Det fortæller skoleleder Lars Lau Frederiksen til B.T.

»Vi tog jo imod den øvrige del af klassen mandag. Jeg var selv med, og jeg indledte og så videre, og så havde vi sat nogle faste lærer på og en vejleder, som er uddannet cand.psych., der var sammen med dem igennem dagen og talte nogle ting igennem med dem. Det fungerede rigtig godt,« fortæller han.

Der blev blandt andet gået ture i små grupper ned til havnen og hentet brød for at få samtalerne i gang.

»Man snakker med dem om, 'hvad sker der', 'har vi alle sammen prøvet at miste?' 'Er det naturligt eller unaturligt? 'Hvilke reaktioner kan der komme?' Altså sådan nogle ting, som jeg også tror, de ville have snakket med far og mor om, og så snakkede vi selvfølgelig også om pigen,« siger han.

Parrets fælles 14-årige datter havde sin gang her på Ebeltoft Skole. Foto: Nina Gaunø Fredberg Vis mere Parrets fælles 14-årige datter havde sin gang her på Ebeltoft Skole. Foto: Nina Gaunø Fredberg

Det er uvist, hvornår hun er tilbage i skole.

Østjyllands Politi modtog anmeldelsen om overfaldet på den 50-årige kvinde klokken 23.46 lørdag aften, hvorefter blå blik hurtigt lyste gaden op og tiltrak naboerne opmærksomhed.

Inde i det hvide murstenshus med spa og fine biler i indkørslen var den 50-årige kvinde blevet stukket med kniv flere gange.

Samme nat blev hendes 53-årige mand anholdt og sigtet for drabet, som han ved grundlovsforhøret har nægtet sig skyldig i og i stedet erkendt vold med døden til følge.

Familiens boede i det hvide murstenshus her - ikke langt fra vandet i Ebeltoft. Foto: Nina Gaunø Fredberg. Vis mere Familiens boede i det hvide murstenshus her - ikke langt fra vandet i Ebeltoft. Foto: Nina Gaunø Fredberg.

Lars Lau Frederiksen hørte dog først om den tragiske hændelse søndag, da han lidt op ad dagen snakkede med en kollega i udskolingen. Det hele kom som et stort chok for ham.

»Jeg var målløs. Det må jeg sige. Jeg kender dem jo specielt godt, så det er noget forfærdeligt noget at tænke på. Og jeg tror ikke, du vil møde en eneste, der vil kunne sige, at de troede, at det kunne ske,« lyder det fra ham.

Ligesom flere andre kilder, som B.T. har talt med, kan han slet ikke få det til at give mening, at så mørk en sky skulle sænke sig over denne familie.

»Alle er forfærdet over, at det kunne ske, og så lige med dem også. Men det kan jo også være, fordi vi bare alle sammen bare ikke kender det inderste, eller hvad skal man sige,« siger han.

Han beskriver manden og kvinden, der sammen havde et større firma i Aarhus med over 100 ansatte, som værende venlige og meget hjælpsomme.

»De var nogle rigtig rare forældre, som, hver gang jeg mødte dem, vinkede fra bilen. De var meget hjælpsomme, og hvis der var noget, så ville de gerne tilbyde at hjælpe, også på skolen, hvor jeg var nødt til at sige 'nej, vi får de ressourcer, vi skal bruge'.«

»De var meget, meget flinke mennesker, hvis du spørger mig. Sådan kendte jeg dem,« siger han.

Drabet er også uforståeligt for mange i lokalområdet. Derfor har flere venner også spekuleret i motiver som penge eller jalousi for at forklare det, som skete lørdag nat.

Parret ejede sammen en større aarhusiansk virksomhed med over 100 ansatte. Nu er manden sigtet for at have knivdrab kvinden på bestialsk vis. Foto: Privat. Vis mere Parret ejede sammen en større aarhusiansk virksomhed med over 100 ansatte. Nu er manden sigtet for at have knivdrab kvinden på bestialsk vis. Foto: Privat.

»For venner og bekendte er manden kendt som en glad bamse,« lyder det fra en af kilderne, som B.T. har talt med – og som både har kendt familien i mange år og er kommet i hjemmet i Ebeltoft.

»Han har altid givet udtryk for, at han var meget taknemmelig for hende, og at han elskede hende, så det kommer som et kæmpe chok, at det kan gå så galt,« lyder det videre.

Foruden pigen havde manden og kvinden også ældre børn hver for sig.

B.T. bringer dog hverken parrets eller børnenes navne, da der er nedlagt navneforbud i sagen.

Af samme grund har Østjyllands Politi også indtil videre været sparsomme med oplysninger i sagen.