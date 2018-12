Anklager om brud på tavshedspligten betyder, at drabsefterforsker Jens Møller Jensen er fjernet fra sagen om det uopklarede drab på teenageren Emilie Meng.

Det fortæller Mai-Britt Storm Thygesen, der er bistandsadvokat for de pårørende til Emilie Meng.

»Jens Møller Jensen skulle stå i spidsen for den gruppe, der skulle efterforske sagen påny, men han blev taget af sagen, da hans bog udkom,« siger Mai-Britt Storm Thygesen.

Vicepolitiinspektør Jens Møller Jensen blev en stjerne i offentligheden, da han stod i spidsen for efterforskningen af drabet på den svenske journalist, Kim Wall.

Sagen, der begyndte uden lig og uden vidner, endte med en livstidsdom til opfinderen Peter Madsen og stor hæder til Københavns Politi.

(ARKIV) 2016 af efterlysningsplakat for Emilie Meng. Politiet mangler stadig gennembruddet i Emilie Meng-sagen. Tirsdag er det to år siden, pigen forsvandt. Det skriver Ritzau, tirsdag den 10. juli 2018.. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix) Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere (ARKIV) 2016 af efterlysningsplakat for Emilie Meng. Politiet mangler stadig gennembruddet i Emilie Meng-sagen. Tirsdag er det to år siden, pigen forsvandt. Det skriver Ritzau, tirsdag den 10. juli 2018.. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix) Foto: Jens Nørgaard Larsen

I sommers blev Jens Møller Jensen udpeget af Rigspolitiet til at indgå i en særlig gruppe af efterforskere, der skal endevende den uopklarede sag om drabet på Emilie Meng.

Emilie Meng forsvandt efter en bytur i Slagelse 10. juli 2016. Hun blev sidst set klokken fire om morgenen på Korsør Station. Efter måneders massiv eftersøgning blev hun fundet død juleaftensdag i en sø ved Regnemarks Bakke.

Sagen nåede op på øverste politisk niveau, da Emilie Mengs familie i maj sendte et brev til Justitsminister Søren Pape Poulsen. I brevet klagede de over »mangelfuld« efterforskning og over politiets kommunikation med familien.

Brevet førte i juni til et møde mellem forældrene og Justitsminister Søren Pape Poulsen. Mødet mundede ud i, at Rigspolitiet nedsatte en ny efterforskningsgruppe af erfarne politifolk, der skal gennemgå sagens materiale påny. Gruppen indledte sit arbejde 28. august.

Emilie Meng Foto: privat Vis mere Emilie Meng Foto: privat

Jens Møller Jensen blev ifølge B.T.s oplysninger udpeget til at varetage kontakten med familien, men efter at have sat sig ind i sagen og holdt møder med bistandsadvokaten, blev han fjernet fra sagen.

Det skete, da bogen »Opklaret« udkom. I bogen fortæller han om arbejdet med en række sager, herunder ubådssagen, men det gjorde ham upopulær i politiledelsen.

Rigspolitiet meldte ham til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) for muligt brud på sin tavshedspligt.

Det indebar en flytning til berigelsesafdelingen og samtidig blev Jens Møller Jensen taget af Meng-sagen.

I stedet er det nu drabschef i Vestegnens Politi, Charlotte Skovby, der har kontakt til familien.

Jens Møller Jensen bliver undersøgt for brud på tavshedspligten i bogen »Opklaret«. Vis mere Jens Møller Jensen bliver undersøgt for brud på tavshedspligten i bogen »Opklaret«.

»Jeg havde startet et godt samarbejde med Jens Møller Jensen, så af praktiske hensyn er det ærgeligt. Jeg har siden talt med Charlotte Skovby. Hende har jeg et godt indtryk af, og vi har også etableret et fint samarbejde,« siger Mai-Britt Storm Thygesen.

Trods udskiftningen af ledere er Emilie Mengs familie tilfredse med, at sagen nu er genåbnet:

»Det vigtigste for familien er, at efterforskningen pågår så intenst og dygtigt som muligt - og at Emilie Mengs morder bliver fanget,« siger Mai-Britt Storm Thygesen.

Den fornyede efterforskning førte i efteråret til, at politiet foretog nye undersøgelser i den sø, hvor den afdøde teenager blev fundet.

Hverken Jens Møller Jensen eller Charlotte Skovby har ønsket at kommentere sagen.

Rigspolitiet har heller ingen kommentarer.