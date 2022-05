Fire mænd bosiddende i Østjylland skal torsdag fremstilles i grundlovsforhør. De er sigtet for besiddelse og salg af 18 kilo hård narkotika.

Det oplyser National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

NSK har gennem en længere periode efterforsket en persongruppe, der mistænkes for narkotikahandel under særligt skærpende omstændigheder, lyder det.

Det har onsdag ført til, at politiet har lavet en række anholdelser og ransagninger på flere forskellige adresser i Østjylland.

De anholdte er fire mænd i alderen 28, 33, 38 og 42 år.



Foreløbigt sigtes de for i forening for overtrædelse af straffelovens § 191 ved i foråret og sommeren 2020 at have været i besiddelse og solgt store mængder hård narkotika.

Det forventes, at minimum tre af de fire mænd vil blive fremstillet ved Retten i Randers torsdag 12. maj klokken 9.30.

Her vil Anklagemyndigheden anmode om lukkede døre ved fremstilling af de anholdte, og der kan derfor på nuværende tidspunkt ikke oplyses yderligere i sagen, oplyser NSK.