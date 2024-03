Svensk politi har siden torsdags ledt efter den kun 17-årige Maja. Mandag kom det frem, at man mistænkte, at hun havde været udsat for en forbrydelse.

Og senere mandag aften kan svensk politi oplyse, at man har fundet et lig i eftersøgningsområdet.

Det skriver Aftonbladet.

Mandag aften anmodede det svenske politi om at stoppe togtrafikken mellem byerne Skene og Kinna.

Kort efter klokken 22 kunne man altså oplyse, at man har fundet et lig og anholdt en person.

Om der er tale om 17-årige Maja, melder historien ikke noget om.

Man oplyser dog, at de pårørende er blevet underrettet om fundet af liget.

Lyt til det seneste afsnit af B.T.s krimipodcast 'På fersk gerning' her: