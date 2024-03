Beboerne i et nabolag i Randers har de seneste to dage været i chok.

En 30-årig familiefar blev torsdag aften knivstukket og dræbt foran sin bopæl. En 31-årig mand er blevet anholdt i sagen og blev fredag fremstillet i grundlovsforhør. Han nægter sig skyldig.

Drabet skete på Guldregnsvej i Randers, der normalt er en stille villavej.

Naboen til den dræbte er i chok, fortæller hun til TV2 Østjylland.

Kort inden det tragiske drab var naboen Helle Vibeke Andersens mand været i supermarkedet Coop365 for at hente to overvågningskameraer, som parret havde bestilt.

»Det er sgu uhyggeligt at tænke på nu,« siger hun til mediet.

Kvarteret har ifølge naboen indtil for nylig været et roligt sølvbryllupskvarter.

Hun beskriver den 30-årige familiefar som en sød, venlig, ung mand.

Da grundlovsforhøret sluttede omkring 16:30 kunne specialanklager Jesper Rubow fortælle, at den sigtede er blevet varetægtsfængslet frem til 5. april.