En kynisk likvidering med 27 skud.

Tre mordplaner mod bandefjender i Husum og på Christiania. Samt 13 kilo kokain.

Sådan lyder de tunge anklagepunkter mod tre mænd, der ifølge politiet har været mangeårige medlemmer af den nu forbudte bande LTF (Loyal To Familia).

Det fremgår af anklageskriftet mod de tre mænd på 38, 36 og 28 år, som B.T. har fået indblik i.

Når mændene i det nye år vil stå tiltalt i Københavns Byret, kommer anklagerne til at centrere sig om begivenheder i første halvdel af 2020.

Tiltalepunkterne er så alvorlige og ifølge anklageskriftet sket i forbindelse med bandekonflikter, at det kan udløse fængsel på livstid til i hvert fald et par af dem, hvis de ender med at blive kendt skyldige.

Ifølge tiltalen var alle de tre mænd involveret i at udtænke og forberede en kynisk mordplan på Christiania mod flere fjender fra rockergruppen Satudarah i slutningen af juni 2020.

Kun et lykketræf forhindrede tilsyneladende et regulært blodbad på et tidspunkt, hvor LTF og Satudarah lå i konflikt.

Ifølge politiet var to skytter fra LTF-lejren blevet udpeget og bevæbnet med skydevåben, ligesom de havde fået besked på at skyde ofrene fra Satudarah adskillige gange i hovedet og i brystet.

Hvis der var eventuelle vidner, skulle de også dræbes, hvis de forsøgte at blande sig.

En udsendt observatør indfandt sig 3. juli 2020 på Christiania for at holde øje med, hvornår de påtænkte mål fra Satudarah dukkede op. Efter halvanden time var det dog mod forventning ikke sket, og mordplanen blev afblæst, fremgår det af anklageskriftet.

De tre mænd nægter sig ifølge deres forsvarere – advokaterne Anne Christensen, Berit Ernst og Anders Schønnemann – skyldige.

To af de tre tiltalte spillede ifølge politiets tiltale også vigtige roller i kulissen, da LTF nogle måneder tidligere i foråret 2020 lå i konflikt med en anden bandegruppering – nemlig den såkaldte Husum-gruppe i Gadelandet i Husum.

Det har i anklageskriftet udmøntet sig i tiltaler for medvirken til to drabsforsøg i marts og april 2020, inden en 22-årig mand til slut blev likvideret på en parkeringsplads ved Åfløjen, hvor morderne affyrede mindst 27 skud.

Fire mænd med forskellig tilknytning til LTF blev tidligere i år idømt livsvarigt fængsel i samme sag.

Endelig er en af de tre tiltalte i det aktuelle anklageskrift – den 36-årige mand – også tiltalt for to forhold om sammenlagt 13 kilo kokain.

