Et regulært lykketræf kan ifølge politiet have forhindret et blodbad på Christiania i sommeren 2020.

Her planlagde kriminelle angiveligt at skyde to personer. Og hvis der var tilfældige vidner til skyderiet, skulle de også skydes.

Det kom frem fredag eftermiddag i Københavns Byret.

Her blev en 38-årige bandeveteran fra toppen af personkredsen omkring den nu forbudte bande LTF fremstillet i grundlovsforhør.

Han sigtes for i perioden fra 26. juni til 3. juli 2020 at have instrueret to uidentificerede medgerningsmænd i at skyde to rockere fra Satudarah på området ved Christiania omkring klokken 9.20.

Rockerne skulle efter planen skydes adskillige gange i hovedet eller brystet på klos hold.

Drabene skulle ske som led i en konflikt på det tidspunkt mellem LTF og Satudarah, men ifølge politiets sigtelse blev de ikke fuldført, fordi de påtænkte ofre ikke dukkede op på det planlagte gerningssted.

Politiet er kommet på sporet af mordplanen ved at få indblik i en krypteret SKY ECC kommunikationstjeneste.

Her fremgår det ifølge politiets sigtelse nøje, hvordan der skulle skydes, hvem der skulle skydes og at gerningsmændene også skulle rette deres skydevåben mod eventuelle vidner, der måtte forsøge at blande sig.

Ifølge politiets sigtelse fremgik det også i den krypterede kommunikation, at de uidentificerede medgerningsmænd skulle køres til Christiania i bil, ligesom de blev instrueret i, hvordan de skulle skaffe de to påtænkte gerningsvåben.

Samtidig blev en medgerningsmand instrueret i at lægge en ankomst- og en flugtrute og i at skaffe en chauffør til en flugtbil med henblik på at samle skytterne op efter drabene.

Tidligere fredag oplyste Københavns Politi, at efterforskningen i sagen var sket i et tæt samarbejde med politiets National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

Det førte torsdag aften til, at den 38-årige mand blev anholdt på Nørrebro i København.

»Den 38-årige er et ledende bandemedlem og tilhører en af de to grupperinger, der aktuelt er i konflikt med en anden gruppering,« oplyste politiet tidligere fredag med henvisning til den aktuelle konflikt mellem LTF og rockerklubben Hells Angels, som i weekenden kostede et 30-årige prøvemedlem af HA livet på netop Christiania ved et skyderi i Pusher Street.

»Vi er godt tilfredse med, at vi har fået et gennembrud i en tre år gammel sag. Vi har i forbindelse med efterforskningen haft et fint samarbejde med kollegerne i NSK, og vi fortsætter arbejdet med at komme til bunds i sagen, for vi er sikre på, at der er flere, der har været med,« lød det fra vicepolitiinspektør Knud Hvass fra Afdelingen for organiseret kriminalitet ved Københavns Politi.

Den 38-årige er udover selve sigtelsen for mordplanen også sigtet for overtrædelse af den såkaldte bandeparagraf – straffelovens paragraf 81a. Der er tale om en strafskærpende bestemmelse, der betyder, at straffe om bandekriminalitet kan blive fordoblet.

Han nægter sig skyldig.

Han beskrives som et velkendt og mangeårigt ansigt i LTF-miljøet på Nørrebro, ligesom han anses som en del af bandens ledelse - den såkaldte National.

Det er den 38-årge, der styrer banden fra Blågårds Plads på Nørrebro, hvor han er et velkendt ansigt i lokalmiljøet.

Han er tidligere dømt for både vold mod tjenestemand, røveri og grov vold - blandt andet også for at cementere bandens styrkeposition.

