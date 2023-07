Tre danske bandefolk krydsede 8. marts i fjor grænsen til Portugal i en lysegrå Mercedes A-klasse, der var lejet i Sydspanien. Ifølge de lokale myndigheder var de hyret af en berygtet svensk gangster til at likvidere mænd, der angiveligt havde stjålet kokain fra svenskeren.

Sådan lyder det portugisiske politis opfattelse af sagen, hvor danske bandefolk blev anholdt i en sag om drabsforsøg begået i marts 2022.

Svenskeren – Jonas Falk – har et alenlangt synderegister i Sverige. Og han er tidligere blevet kaldt Sveriges Pablo Escobar – eller på spansk El Pablo Escobar Sueco.

B.T.s research inkluderer blandt andet retslige dokumenter, hvor sagen belyses indgåede, som den fremstår set i de lokale myndigheders lys.

Berygtede bandefolk

To af de tre fængslede var tidligere del af inderkredsen i den nu hedengangne NNV-bande, hvor man i den forbindelse er mistænkt i en sag om banderelateret skyderi.

Derfor undlader B.T. at skrive deres navne.

Ud over bandeduoen blev også en tredje dansk statsborger anholdt i sagen. Alle tre er i midten af 20erne og har indvandrerbaggrund. Det er uvist, hvordan de tre mistænkte forholder sig til de portugisiske myndigheders beskyldninger.

Sagen tog ifølge myndighederne sin begyndelse i december 2020, hvor en ikke konkretiseret ladning kokain blev smuglet ind i havnen i Setúbal, der ligger lige syd for Lissabon.

Efter ankomsten forsvandt ladningen, og her er det politiets opfattelse, at Jonas Falk beskyldte en navngiven portugisisk mand for at have stjålet det omtalte kokainparti.

Derfor satte svenskeren sig i forbindelse med de danske bandefolk for at få dem til at likvidere den formodede kokaintyv samt flere af dennes nærmeste, lyder det i retsdokumenterne.

Det skete på et ikke nærmere angivet tidspunkt imellem januar 2021 og februar 2022.

Det var ikke tilfældigt, at Jonas Falk tog kontakt til NNV-folkene. Banden havde på få år været del i flere voldsomme konflikter og var kendt for voldelig adfærd. Det havde givet banden et ry, der også var nået til Sverige.

Kontaktet på kryptotelefoner

Ifølge portugisisk politis efterforskning foregik kommunikationen imellem Falk og den ene af de to fængslede NNV'ere via krypterede telefoner af mærket SKY ECC.

Her er der tale om modificerede smartphones, hvor gps, kamera og mikrofon er fjernet. I stedet var der indlagt en kommunikationsapp, hvor man kunne sende tekstbeskeder.

Brugerne af SKY ECC-telefoner var dækket af intetsigende profilnavne, og i Jonas Falks tilfælde benyttede han sig af flere profiler, blandt andet 'JYTWTE' og 'R3FUCG'.

Jonas Falk åtalas i spansk domstol – kan få fängelse i 20 år https://t.co/TrISsKyR1r — SVT Nyheter (@svtnyheter) September 29, 2018

8. marts omkring klokken 16 kørte de tre danskere over grænsen til Portugal i en lysegrå Mercedes A-klasse, der var lejet i sydspanien.

Først kørte man til den portugisiske Algarvekyst, hvor de overnattede på Hotel Tivoli, et luksushotel på Vilamoura marina. Dagen efter fortsatte man videre til Lissabon.

10. marts imellem klokken 11.45 og klokken 12 sattes kursen imod den auto- og scooterforhandler, der blev drevet af manden, som Jonas Falk mente havde stjålet det omtalte parti kokain.

Kørte på scooter

Her kørte trioen dels i den nævnte Mercedes, dels på en stor Honda-scooter af mærket SW T400. Scooteren var i den anledning påsat en falsk nummerplade.

Scooteren og nummerpladen blev stillet til rådighed af en lokal unavngiven medgerningsmand.

Det er også politiets vurdering, skriver lokale medier, at gerningsmændene fik udleveret adressen, hvor den formodede kokaintyv havde sin forretning.

Med sig havde man ifølge politiet to ni-millimeter pistoler af mærkerne Glock og Star.

På et tidspunkt ikke så langt fra målet skiltes køretøjerne. Her fortsatte to af danskerne videre på scooteren og frem til auto- og scooterforhandleren, mens den tredje blev i bilen et ikke nærmere defineret sted i nærheden.

Tredjemanden, der blev i bilen, var ifølge politiets efterforskning det fremtrædende NNV-medlem, som Jonas Falk i første omgang havde taget kontakt til.

Fremme ved autoforhandleren blev den ene siddende på scooteren, mens den anden gik ind i butikken bevæbnet med Star-pistolen.

Inde i butikken stod sønnen til den påståede kokaintyv bag disken, mens et andet familiemedlem ligeledes var til stede.

Fra to-tre meters afstand affyrede gerningsmanden flere skud i retning mod sønnen, der blev ramt i armen og dejsede om. Efter to skud fik våbnet en funktionsfejl og kunne ikke skyde mere.

Det fik gerningsmanden til at flygte ud af butikken og springe op bag på scooteren, der i høj fart kørte væk.

Forfulgte gerningsmænd

Tre mandlige familiemedlemmer til den skudsårede reagerede prompte og hoppede ind i en bil af mærket BMW 13. Her forfulgte de scooteren med de to gerningsmænd.

Efter godt fem kilometer biljagt kom BMW'en så tæt på scooteren, at det lykkedes at påkøre den, så den væltede.

En af de to danskere fortsatte videre til fods, men blev kort efter anholdt af politiet ikke så langt derfra.

Ifølge oplysningerne i de retslige dokumenter kom føreren af scooteren slemt til skade ved påkørslen, og blev derfor fragtet til et sygehus til videre behandling.

Nogle måneder senere - i august - blev tredjemanden også anholdt.

Det fremgår ikke af de retslige dokumenter, hvilket beløb eller hvad gerningsmændene ellers måtte være blevet stillet i udsigt for at begå lejemord.

Svenske Jonas Falk er ikke anholdt. Han har ifølge de portugisiske myndigheder adresse i Barcelona.

Forkert oversættelse

For nylig tog sagen en uventet drejning. Juridiske detaljer har gjort, at retten har løsladt den ene af de mistænkte, skriver portugisiske medier.

Her er der tale om manden, som ifølge politiets opfattelse var inde i auto- og scooterforhandleren og skyde.

Ifølge medierne er der gået 16 måneder uden, at der har været fremdrift i forhold til om sagen skal for retten, hvilket øjensynlig er en lovmæssig skæringsdato i Portugal. Forsinkelsen skyldes blandt andet en fejl omkring oversættelse af politiets materiale.

Her havde anklagemyndigheden i første omgang fået oversat materialet til engelsk i stedet for dansk, hvilket forsvaret ellers havde krævet.

De to sidste sidder fortsat fængslet i Portugal.

Den ene fordi han kræves udleveret til Danmark i forbindelse med, at han er mistænkt i den førnævnte skudsag.

Den anden fordi hans tidsfrist ikke er overskredet. Nu arbejder anklagemyndigheden på at få oversat materialet korrekt, sådan at en retssag eventuelt kan gennemføres, skriver de portugisiske medier.