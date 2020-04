En 26-årig mand blev fredag varetægtsfængslet for at have truet en ekspedient på en tankstation.

Epsioden fandt sted den 28. marts på en tankstation på Amager, hvor manden hev en kniv frem.

Alt imens hostede han ekspedienten i hovedet og sagde: 'Skal du have corona?'

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Den 26-årige mand stak af fra tankstationen en flaske håndsprit, en Redbull og en pakke cigaretter rigere.

Fredag blev han dog anholdt af politiet og varetægtsfængslet i surrogat i 27 dage.

