En 1-årig pige døde natten til fredag på Skejby Sygehus, hvor hun var blevet indlagt efter at have været i gæstepleje ved en dagplejer i Herning Kommune.

Mandag bekræfter Midt- og Vestjyllands Politi, at de efterforsker dødsfaldet.

Det gør de overfor TV Midtvest og understreger i samme ombæring, at at alle små børns dødsfald som udgangspunkt betegnes som mistænkelige.

»Det er vigtigt at slå fast, at der ikke er nogen sigtede i sagen, og at det slet ikke er sikkert, at der er sket noget strafbart,« siger Tue Nissen, der er leder af afdelingen for Personfarlig Kriminalitet ved Central Efterforskning til mediet.

Den 1-årige pige var i sit pasningstilbud, da hun blev dårlig, og dagplejeren tilkaldte en ambulance.

Pigen bliver først fragtet til hospitalet i Herning, og blev derefter overført til Skejby Sygehus, hvor hun afgik ved døden.

Midt- og Vestjyllands bekræftede lørdag dødsfaldet og oplyser mandag, at de på nuværende tidspunkt afventer obduktionsrapporten.

Derudover oplyses det, at politiet er i startfasen af efterforskningen og derfor på nuværende tidspunkt ikke ønsker at oplyse nærmere om dødsfaldet.

Ifølge TV Midtvest var pigens dagplejer på ferie, og hun var derfor placeret i en gæstedagplejer, da hun blev syg.

Herning Kommune oplyste fredag om dødsfaldet i en mail, der blev sendt til andre dagplejere og forældre i det berørte område.

»Det er en dybt ulykkelig og tragisk sag,« sagde Jørn Thomsen, leder af Center for børn og læring i Herning Kommune, lørdag til Herning Folkeblad og tilføjede:

»Vi har brugt dagen i dag (fredag, red.) på at få vendt hver en sten for at få afklaret, hvad der er sket i den tid, hvor barnet har været i vores varetægt.«