Sebastian Vettel, der tidligere har vundet fire VM-titler i streg for Red Bull, ligner en færdig mand i Formel 1.

For et par måneder siden fortalte Ferrari tyskeren, at han ikke får forlænget sin kontrakt for 2021, og så blev hans håb om i stedet at forlænge Formel 1-karrieren hos Renault slukket tirsdag, da det franske team valgte at skrive kontrakt med Fernando Alonso.

Derfor lød det nærmest desperat, da Vettel torsdag udtalte, at han da sikkert »ville sige ja til et tilbud fra Red Bull«.

Det tilbud kommer så heller ikke, fordi både teamchef Christian Horner og Red Bull-koncernens magtfulde motorsportsrådgiver, Helmut Marko, resolut har afvist tyskerens flirt.

»Vi har ikke plads til ham,« sagde Horner fredag.

»Jeg er bange for, at det er et definitivt nej tak. Og det er Sebastian klar over.«

»Vi har ikke mulighed for at give ham et sæde i 2021. Og det har jeg fortalt ham,« siger Marko.

Mercedes-ledelsen satser på at fortsætte med sine nuværende kørere, Lewis Hamilton og Valtteri Bottas. Den sidste bare nogenlunde seriøse mulighed for Vettel er Racing Point, men her har Sergio Peres allerede en kontrakt for 2021, og den anden bil besættes af teamejer Lawrence Strolls søn, Lance.