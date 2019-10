Ganske snart igangsætter Nicolai projekt baby med veninden Helene. Den tidligere ‘Paradise Hotel’-deltager Nicolai Schwartz, 33, har dannet par med ‘Vild med dans’-danseren Silas Holst, 36, i knap to år.

Forinden de to fandt sammen, var Silas gift med skuespilleren Johannes Nymark, som han sammen med veninden Louise Mahnkopf har børnene Maggie My, 5 og Bob Jones, 2.

Silas ved dog, at han ikke skal have flere børn. Men det vil Nicolai gerne – og det kommer også til at ske snart.

»Vi kan jo ikke rigtigt få børn sammen, Silas og jeg, men den form for regnbuefamilie, han har lavet med Louise, sådan én ønsker jeg også. Min veninde Helene og jeg har snakket om at skulle gøre det her forhåbentligt snart,« fortæller Nicolai til Realityportalen og fortsætter:

»Jeg håber lidt, at det bliver 2020 allerede, at vi kan sætte projektet igang. Jeg er også 33 år nu, så jeg håber da også, jeg ikke skal være helt den gamle-gamle far, jeg gad godt at få et barn af en alder af 34-35 år,« fortæller han.

Advokater indblandet

Det er da heller ikke bare sådan at starte en ukonventionel familie. Derfor har Nicolai fået mange gode råd fra kæresten Silas udi regnbuefamiliens kunst, ligesom han også har læst Silas’ nye bog om emnet, ‘For enden af regnbuen’.

»Helene og jeg snakker meget om det. Det er mere det der med at tage skridtet. Vi er begge to klar, men snakker om, hvordan skal man gøre det. Men vi støtter os også meget op af Johannes, Louise og Silas og kunne få noget info. Man har mange spørgsmål om hvordan og hvorledes,« fortæller Nicolai.

Han og Helene er heller ikke sikre på endnu, hvordan de helt praktisk skal blive forældre sammen.

»Jeg tænker måske i stil med Silas og Louise. Vi prøver at få nogle råd af dem, men helt hvordan, det ved jeg ikke. Det kan også være, det bliver via noget hjælp, det kan også være, det bare bliver der hjemme på badeværelsesgulvet, det ved man aldrig, så langt er vi ikke kommet endnu,« forklarer Nicolai.

Særligt en ting har han dog lært af kæresten Silas forud for at skulle stifte familie med veninden Helene.

»Der er selvfølgelig nogle ting, vi skal gennemgå, for det første at man stoler på hinanden, men også det, at man skriver ned, laver måske en eller anden form for dokument, advokaten gennemgår, at det er sådan her, det bliver, fordi man ved jo aldrig – om man bliver uvenner eller et eller andet,« forklarer Nicolai.

