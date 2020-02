Et interview, der i 2003 blev lavet med Michael Jacksons ekskone Lisa Marie Presley, er efter knapt to årtier blevet udgivet.

I interviewet afslørede hun, at hun giftede sig med popstjernen for at redde ham fra ham selv. Det skriver Mirror.

Lisa Marie Presley forklarede, at han havde en anden personlighed i pressen, end den han havde privat.

»Det gjorde ham mystisk, og jeg tror, at han syntes, det var cool. Men det kom skidt tilbage. Det gør sådan noget altid,« fortalte hun.

Lisa Marie Presley giftede sig med Michael Jackson i 1994.

Det var midt i furoren omkring anklagerne fra Jordan Chandler, som påstod, at Michael Jackson havde misbrugt ham seksuelt.

I interviewet forklarede hun, at hun dengang begyndte at tro, at hun skulle være den, der hjalp ham gennem disse anklager.

Parret blev skilt i 1996, men det havde intet med beskyldningerne om misbrug af børn at gøre, understregede 'the king of rock 'n' roll'-datteren dengang.

»Jeg ville have været den første til at sige: 'Dit monster! Jeg har børn.' Men jeg har aldrig set noget, der antydede at han har misbrugt nogle børn« forklarede hun i interviewet.

Michael Jackson, som døde i 2009, blev aldrig dømt for overgreb på børn.

Efter bruddet med 'the king of pop', blev Lisa i 2002 gift med hollywoodstjernen Nicolas Cage.

Kærligheden varede dog ikke evigt, og hun giftede sig herefter med Michael Lockwood, som hun har to børn sammen med.