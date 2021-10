Måske sangtitlen 'blurred lines' ringer en klokke?

Det er i hvert fald ikke første gang, at Robin Thicke, T.I. og Pharrell Williams storhit fra 2013 ender i søgelyset.

De tre verdensstjerner lavede dengang en opsigtsvækkende musikvideo.

Her så man blandt andre supermodellen Emily Ratajkowski danse topløs rundt. Noget der tidligere har skabt debat om, hvorvidt både sangtekst og video var kønsdiskriminerende.

Nu opstår så et nyt problem. Det skriver flere medier, blandt andre New York Post.

Til MTV Video Awards 2013 optrådte Robin Thicke, sammen med sangerinden Miley Cyrus, med sangen 'Blurred Lines'. Foto: LUCAS JACKSON

For i en ny bog, der udkommer til november, fortæller supermodel Emily Ratajkowski om en hændelse under optagelserne til musikvideoen.

Her skulle – hvad der beskrives som en beruset – Robin Thicke, efter sigende have befamlet hende:

»Pludselig, ud af det blå, kunne jeg mærke én tage fat om mine nøgne bryster bagfra,« siger hun.

»Jeg fjerner mig med det samme, og da jeg vender mig rundt, kan jeg se, at det er Robin Thicke.«

Det er Emily Ratajkowski selv, som står bag bogen, der har titlen: 'My body'. Og i den sætter hun blandt andet ord på den ubehagelige oplevelse.

Hun beskriver, hvordan hun i situationen blev så overrasket og pinligt berørt, at hun ikke fik reageret som hun – efter eget udsagn – 'burde have gjort'.

Til gengæld skulle instruktøren på videoen, Diane Martels, have reageret meget prompte. Hun har siden hen også bekræftet, at hændelsen fandt sted.

Diane Martels fortæller i forlængelse heraf, at hun også er af den overbevisning, at Robin Thicke var påvirket af alkohol under optagelserne.

Hun mener ikke, at episoden havde fundet sted, hvis ikke der havde været alkohol involveret.

'Blurred lines' har også tilbage i 2015 skabt problemer for Robin Thicke.

Her blev han og Pharrell Williams dømt for at have plagieret Marvin Gayes hit fra 1977, 'Got To Give It Up'.

Sagen ankede Robin Thicke og Pharrell Williams, men i 2018 blev det slået fast, at de to skulle betale 33 millioner til Marvin Gayes efterkommere.