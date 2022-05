Med mere end 50 programmer på samvittigheden var Sidney Lee i mange år fast inventar i sendefladen.

Et af de første programmer, han medvirkede i, var Kanal 4s 'Hvad kvinder vil ha' fra 2007. Et program, som Elisa Lykke var med til at caste.

Sidney Lee var i den grad kendt for at være sin helt egen. Han var bedøvende ligeglad med, hvad folk tænkte om ham.

Netop derfor skulle det da også vise sig, at han blev den deltager, Elisa Lykke castede allermest. Det fortæller hun til TV 2.

Sidney Lee blev 43 år gammel. Foto: Jonas Olufson Vis mere Sidney Lee blev 43 år gammel. Foto: Jonas Olufson

»Han vidste, hvordan man fik opmærksomhed, og gjorde det, som mange andre realitydeltagere har forsøgt siden: at skrue op og ned for sig selv og dermed gøre sig selv til en toneangivende og populær realitykarakter,« fortæller hun til mediet.

På trods af, at Sidney Lee mange gange har gjort sig bemærket for sine kommentarer, og ofte blev mødt af fordomme om, at han var dum, mener Elisa Lykke det stik modsatte.

Det var klogt af ham, at han formåede at holde sig relevant og opnåede en kendisstatus af en anden verden.

Elisa Lykke har castet realitydeltagere til et hav af tv-programmer, herunder 'Zulu Djævleræs', 'Big Brother', '4-stjerners middag' og 'Kender du typen?'. Derudover agerer hun pr-agent for flere prominente danskere som Mads Steffensen og Sarah Blædel.

B.T. har været i kontakt med Elisa Lykke, der ikke ønsker at udtale sig yderligere.

I 2010 udgav Sidney Lee bogen ‘My Reality’, hvor han lod læserne komme lidt tættere på, hvad der foregik bag den famøse bandana. Blandt andet indrømmede han, at hans karakter på tv var en rolle, og at han hadede at se sig selv på tv.

16. maj 2022 døde Sidney Lee – han blev 43 år gammel.

Sidney Lees pludselige død bliver i øjeblikket undersøgt af Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), da politiet ifølge Ekstra Bladet var til stede, da Sidney Lee mistede livet.

»Jeg kan bekræfte, at der i dag er overgået en sag til Den Uafhængige Politiklagemyndighed. Yderligere kan jeg ikke tilføje,« lød det fra Martin Kajberg, vagtchef ved Københavns Politi til Ekstra Bladet.