'Hvis du nogensinde føler dig ubrugelig, så husk på, at nogen skulle lægge Kim Kardashians makeup inden Met Gala.'

Sådan står der i et såkaldt meme, der florerer på internettet.

Til Met Gala, der blev afholdt mandag, troppede realitystjernen nemlig op i en iøjefaldende heldragt med tilhørende elefanthue. Hun var altså dækket fra top til tå – bogstaveligt talt. Derfor ville de fleste nok argumentere for, at krigsmaling, lige netop denne aften, var underordnet.

Nu har Kim Kardashians go-to makeupartist, Mario Dedivanovic, afsløret, at det var ham, der stod for stjernens makeup den aften – noget, han angiveligt også selv kan se ironien i.

På sin Instagramprofil deler han nemlig det førnævnte meme sammen med en række sjove billeder, der beskriver den, mildest talt, skøre situation.

Desuden deler han i opslaget billeder af, hvordan Kim Kardashian rent faktisk så ud under masken.

Han afslører, at han da heller ikke sparede på makeuppen. Et komplet look med 'smoky eye', kraftige bryn og kontur, som kun Kim Kardashian er kendt for, blev det til.

Det er bare en skam, at verden aldrig fik hendes ansigt at se til Met Gala.

Kim Kardashian har ikke selv været ude at knytte en kommentar til Mario Dedivanovics arbejde, men det opsigtsvækkende kluns, der var designet af Balenciagas kreative direktør, Demna Gvasalia, har hun på sin Instagram kommenteret.

'Hvad er mere amerikansk end en T-shirt fra top til tå?!' skrev hun og refererede til Met Galaens tema 'I Amerika: Et leksikon af mode'.