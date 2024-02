Pierre Kerr Spiegel.

Det er navnet på supermodellen Miranda Kerr og Evan Spiegels tredje barn sammen.

Det afslørede hun tirsdag på Snapchat ifølge Sky News.

Et lidt usædvanligt medie for kendisser at annoncere den slags lykkelige nyheder.

De glade forældre til Pierre.

Medmindre ens mand er skaberen af Snapchat, som tilfældet netop er med Evan Spiegel.

40-årige Miranda Kerr er dog også gået mere traditionelt til værks med et opslag på Instagram.

»Vi er overlykkelige over ankomsten af vores lille solstråle, Pierre Kerr Spiegel. Vi kunne ikke være mere begejstrede for at byde vores fjerde søn velkommen i vores familie. Vi føler os så velsignede.«

Parret blev gift i 2017, og året efter kom deres første søn, Hart, til verden. I 2019 fulgte endnu en dreng, som fik navnet Myles.

Miranda Kerr har også sønnen Flynn, som hun fik med Orlando Bloom. De to var gift fra 2010 til 2013.

En skilsmisse, der, som hun tidligere har fortalt, kastede hende ud i en depression.

Australske Miranda Kerr var i mange år en af verdens største og bedst betalte modeller og var den første australske model, som blev en af Victoria Secrets 'engle'.