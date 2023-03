Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

For tiden bøvler Gwyneth Paltrow med en retssag.

Men foruden anklagen om at have pådraget en 76-årig mand en hjerneskade efter en skiulykke, så er der nu også kritik fra en ny kant af den 50-årige livsstilsinfluencer og skuespiller.

Gwyneth Paltrow indrømmede nemlig for nylig, at hun benytter sig af en ret særpræget terapiform, som læger nu advarer imod, skriver New York Post og Daily Mail.

»Jeg har brugt ozonterapi rektalt,« indrømmede Gwyneth Paltrow i podcasten 'The Art of Being Well'.

Tilhængere af den såkaldte ozonterapi mener, at det kan reducere oxidativ stress, booste immunforsvaret og beskytte mod bakterier og svamp.

Ikke mindst kan ozongassen indtages på flere forskellige måder, herunder også gennem endetarmen via et kateter, som Gwyneth Paltrow altså ynder.

»Det er ret underligt. Men det har været meget hjælpsomt,« påstod Gwyneth Paltrow i podcasten.

Men faktisk er der ikke meget, der bakker op om de positive effekter af ozonterapi.

Gwyneth Paltrow gennemgår for tiden en civil retssag, hvor en pensioneret øjenlæge kræver to millioner kroners erstatning for de omfattende skader, han mener at have pådraget sig efter et sammenstød på ski med den 50-årige skuespillerinde. Foto: RICK BOWMER Vis mere Gwyneth Paltrow gennemgår for tiden en civil retssag, hvor en pensioneret øjenlæge kræver to millioner kroners erstatning for de omfattende skader, han mener at have pådraget sig efter et sammenstød på ski med den 50-årige skuespillerinde. Foto: RICK BOWMER

Tilmed kan det i stedet være skadeligt for kroppen at indtage den giftige gas.

»Der kan være nogle ukendte bivirkninger eller ukendte fordele. Effektiviteten, og metoden eller ruten, er yderst tvivlsom,« fastslår akutlægen Stuart Fischer, der har forsket i alternative behandlingsformer, overfor Daily Mail.

På samme måde advarer Administrationen for Fødevarer og Medicin også om brugen af ozonterapi, skriver The New York Post.

Ifølge det amerikanske agentur er 'ozon en giftig gas uden kendt brugbar medicinsk anvendelse i specifik, supplerende eller forebyggende terapi'.

Gwyneth Paltrow har da også allerede mødt en del kritik for sine udtalelser i den nye podcast – blandt andet fordi, hun fortæller at en alarmerende stor del af hendes kost består af bouillon.

Dengang gik hun ud og forsvarede sig med, at hun ikke rådede andre til at følge hende. Men livsstilsguruen har endnu ikke kommenteret den nye kritik af hendes brug af rektal ozonterapi.