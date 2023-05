'Opdatering fra familien'.

Sådan starter Corinne Foxx, Jamie Foxx' datter en story på sin Instagram.

Årsagen til opdateringen er hendes fars pludselige indlæggelse i april. Det har været småt med nyheder om stjernens tilstand siden med undtagelse af en enkel bemærkning fra hovedpersonen, hvor han fortalte, at han værdsætter kærligheden og føler sig velsignet.

De få udmeldinger om stjernens helbred har åbenbart, som det fremgår af Corinne Foxx' story, fået et medie til at skrive, at skuespillerens familie forbereder sig på det værste. Men det har altså ingenting på sig. Tværtimod.

»Det er trist at se medierne gå i selvsving. Min far har været udskrevet i flere uger og er i bedring. Faktisk spillede han pickleball i går. Tak til alle for jeres bønner og støtte,« skriver hun.

Hvad Jamie Foxx blev indlagt med er fortsat uvist.

Jamie Foxx var i gang med optagelserne til sin kommende film 'Back in Action', da han blev indlagt.

Her skulle produktionen have indstillet optagelserne om onsdagen, hvor nyheden om deres hovedrolleindehavers helbredsforskrækkelse så dagens lys.

Herefter skulle optagelserne være genoptaget rundt om Jamie Foxx' scener, da han af gode grunde måtte undværes på filmsettet for en stund.