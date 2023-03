Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Ed Sheeran har et nyt album på trapperne – og det indeholder hans »inderste, mørkeste tanker«.

Det forklarer den 32-årige musiker selv i en presseomtale af det kommende album.

For her har han transformeret det onde, som starten af sidste år blev for ham, til musik.

Et år, der ifølge musikeren selv »ændrede mit liv, mit mentale helbred og ultimativt den måde, jeg ser på musik og kunst.«

I begyndelsen af februar mistede Ed Sheeran sin bedste ven Jamal Edwards til et hjertestop, og i april gennemgik – men vandt – musikeren en retssag, hvor hans sang 'Shape of You' blev anklaget for plagiat.

Men Ed Sheeran gennemgik også noget midt under retssagen, han ikke før har delt med omverdenen.

»Indenfor den samme måned fik min gravide kone at vide, at hun havde en svulst uden nogen mulighed for behandling før efter fødslen,« fortæller Ed Sheeran nu i pressemeddelelsen.

Han er gift med Cherry Seaborn, som i maj fødte datteren Jupiter. Derudover har de også den to år ældre datter Lyra.

Ed Sheeran optræder til Brit Awards 2022. Foto: Joel C Ryan Vis mere Ed Sheeran optræder til Brit Awards 2022. Foto: Joel C Ryan

I pressemeddelelsen oplyser Ed Sheeran dog ikke noget om hans kone gennem de sidste fire års nuværende helbred.

Dog må man formode, at hun fik fjernet svulsten efter fødslen, og igen har det godt, for Ed Sheeran beskriver den barske tid som mere eller mindre overstået.

»Jeg røg ned i et hul af frygt, depression og angst,« beskriver han.

»Jeg følte det, som om jeg druknede, med hovedet under overfladen kunne jeg kigge op, men uden at have mulighed for at løsrive mig og trække vejret.«

Men musikken har hjulpet ham igennem, og nu har det altså udmundet sig i, at han efter eget udsagn har slettet et årtis sangskrivning til fordel for de nye sange, der blev til på bare en uge.

»At skrive sange er min terapi. Det hjælper mig med at gøre mine følelser forståelige,« forklarer Ed Sheeran.

»For første gang har jeg ikke prøvet at lave et album, som folk vil kunne lide. Jeg lægger bare noget ud, som er ærligt og sandt i forhold til, hvor jeg er i mit voksne liv.«

Albummet har fået titlen '-' (minus, red.) og udkommer 5. maj.