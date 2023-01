Lyt til artiklen

Den populære popmusiker Ed Sheeran er tilbage på de sociale medier.

Det afslører han på Instagram, hvor han fortæller, at han på det seneste har været igennem en turbulent tid.

»For at være ærlig, så har jeg haft nogle turbulente år i mit personlige liv, og jeg havde ikke lyst at være online for at foregive at være noget, jeg ikke er, når jeg havde det sådan,« lyder det fra den 31-årige sanger i en video, som han har lagt op på det sociale medie.

»Derfor laver jeg denne video for at vise, at det ser bedre ud, og at jeg er online igen,« lyder det videre fra Sheeran, der ikke kommer ind på, hvad den turbulente periode var.

Ed Sheeran begyndte at skrive sange som 11-årig. Foto: Hannah McKay

Der er dog sket flere ting i hans liv det seneste år. I maj blev han sammen med sin kone forældre til parrets anden datter, Jupiter. Og da parret også har den to år ældre datter Lyra, har de formentlig en del at se til.

Tilbage i februar var det dog ikke en lykkelig begivenhed, men en tragedie, der ramte Ed Sheeran, da han mistede sin nære ven Jamal Edwards.

Ed Sheeran har tidligere fortalt, at han skyldte Edwards alt, da det var ham, der opdagede Sheeran, hvilket førte til hans gennembrud, skriver Daily Mail.

Ifølge Sheeran havde han optrådt akustisk i årevis, indtil Edwards en dag opdagede ham og fik ham til at optræde på sin YouTube-kanal.

Ed Sheeran afslører, at han har haft en turbulent periode i sit liv. Foto: VALERY HACHE

Edwards døde af hjertestop som følge af at have drukket alkohol og taget kokain.

Sheran undskylder også til sine følgere for ikke rigtigt at have interageret med dem på sine sociale medier og forklarer, at han primært har brugt dem til at promovere sig selv og sin musik. Han lover dog at rette op på det, så der bliver mere interaktion.

Mens interaktionen halter online, fik den aarhusianske ejendomsmatador Steen Mengel dog interageret ganske fint med den britiske verdensstjerne, da han i sommer gæstede Danmark for at spille koncert.



Ed Sheeran havde nemlig lejet et hus ved siden af den aarhusianske ejendomsudvikler, der tilsyneladende slet ikke vidste, hvem den berømte sommergæst var, kunne Århus Stiftstidende berette.

Trods flere gode samtaler over flere dage, fandt Steen Mengel først ud af, hvem hans kendte nabo var, efter at han – efter flere afslag – takkede ja til koncertbilletter fra Sheeran.

»Jeg ved sgu ikke, hvad man forestiller sig om sådan nogle verdensstjerner, men han render hverken rundt i mærkevaretøj eller guldkæder eller omgiver sig med en kæmpe flok af mennesker. Det var bare ham og familien, og han var meget nærværende og kærlig over for sine børn,« forklarede Mengel efterfølgende til Aarhus Stiftstidende.