En ekstremt sprængfarlig bombe tikker under et af motorsportens allerstørste navne.

Sædet er glohedt under Red Bull-chefen, Christian Horner, der er inde i et grusomt stormvejr, som nu også sender mørke skyer ind over britens ægteskab med den tidligere Spice Girl – Geri Halliwell.

Sagen har rod i en uafhængig undersøgelse af Horner og hans forhold til en kvindelig ansat på Red Bull-holdet, som racerbossen skulle have haft et upassende forhold til.

Undersøgelsen blev igangsat i starten af februar, og anklagerne gik ifølge DailyMail på upassende adfærd af seksuel karakter.

Horner afviste i første omgang samtlige anklager imod ham, og i slutningen af februar lignede det da også, at Formel 1-ikonet ville slippe med skrækken.

»Den uafhængige undersøgelse af beskyldningerne mod Christian Horner er afsluttet, og Red Bull kan bekræfte, at klagen er blevet afvist. Klageren har ret til at appellere,« lød det i en pressemeddelelse fra Red Bull.

Halliwell var trods tvivl til stede ved åbningsweekenden i Bahrain. Foto: Foto: Andrej Isakovic/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Halliwell var trods tvivl til stede ved åbningsweekenden i Bahrain. Foto: Foto: Andrej Isakovic/AFP/Ritzau Scanpix

Dermed var der altså ingen ko på isen på daværende tidspunkt for Horner, der for en stund kunne tørre sveden af panden.

Ikke længe efter må sveden dog igen have piblet frem på pandebrasken på den 50-årige succesmager.

Allerede dagen efter frikendelsen blev bomben under Horner antændt på ny, da flere medier pludselig kunne melde om et stort læk til en lang række nøgleaktører i Formel 1-verdenen, som ikke gjorde noget godt for Horners sag.

Inkluderet i det var angiveligt 79 screenshots af forskellige billeder og beskeder, som alt sammen var blevet sendt over den krypterede tjeneste WhatsApp.

Afsenderen bag de mange afslørende dokumenter var anonym, og det fremtvang en kommentar fra den skandaleramte brite, hvori han understregede, at han »ikke vil kommentere på anonyme spekulationer,« og igen forklarede, at »han altid har afvist beskyldningerne.«

Efter anklagerne igen blussede op om racerchefens upassende adfærd, begyndte rygterne pludselig også at svirre om Horners ægteskab med Geri Halliwell – eller Ginger Spice, som hun hed i Spice Girls.

Pludselig kunne flere anonyme kilder, der ifølge DailyMail er tætte venner med Halliwell, fortælle, at det ellers stålfaste forhold var begyndt at slå sprækker i kølvandet på lækket.

I hvert fald mener vennerne at vide, at sagen har fået Ginger Spice til at genoverveje det næsten ni år lange ægteskab.

»Nu er det hele væltet sammen. Tårerne stoppede, da han (Horner, red.) blev frikendt onsdag – nu er de helt sikkert startet igen,« lyder en af beretningerne blandt andet, mens en anden mener, at sagen »kommer til at ødelægge hende.«

Christian Horner og Geri Halliwell har været gift siden 2015. Foto: Foto: Ali Haider/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Christian Horner og Geri Halliwell har været gift siden 2015. Foto: Foto: Ali Haider/EPA/Ritzau Scanpix

De mener desuden at vide, at den 51-årige tidligere Spice Girl var i tvivl, om hun skulle rejse med Horner til Bahrain i weekenden, hvor Max Verstappen sikrede Red Bull sejren i sæsonåbningen – i sidste ende endte hun dog med at smile til kameraerne ved sin mands side til triumfen.

Efterfølgende er efterspørgslen på rullende hoveder i Red Bull-lejren så begyndt at stige.

Larmen i succesforetagendet fik søndag holdets allerstørste stjerne, Max Verstappens, far til at tage bladet fra munden og kræve Horner fyret, hvis ikke holdet skal gå i opløsning.

»Holdet er i fare for at blive splittet totalt ad. Det kan ikke fortsætte sådan. Det vil eksplodere. Han spiller offeret, men det er ham, der skaber alle problemerne,« lød den klokkeklare udmelding fra Jos Verstappen.

Alt imens melder The Suns kilder i både motorsportens verden og underholdningsindustrien, at Halliwell arbejder på at få kvinden, Horner efter sigende har krænket, fejet af banen.

»Af åbenlyse årsager, vil hun gerne have kvinden – som hun også kendte inden skandalen – så meget ud af billedet som muligt,« lyder en af meldingerne fra mediets kilder blandt andet.

Det virker derfor ikke til, at det sidste ord er sagt i sagen, som stadig venter på en konklusion, efter de mange lækkede dokumenter er blevet sendt i omløb.

Du kan følge sagen, som den udvikler sig, på B.T.