Jorden ryster under Red Bulls Formel 1-boss Chris Horner efter anklager om upassende opførsel mod en kvindelig ansat.

Onsdag blev bossen frikendt og lod til at gå fri, men torsdag tog sagen endnu en vild drejning.

Altimens var en helt særlig person på vej til Bahrain, hvor Formel 1-sæsonen skydes i gang denne weekend: Nemlig den tidligere Spice Girl Geri Halliwell, der er gift med Chris Horner.

Det skriver flere medier, herunder The Telegraph og The Independent.

For torsdag begyndte skandalen igen at rulle, da der kom et stort læk i paddocken, hvor 79 filer blev delt med en lang række nøgleaktører i Formel 1 – med en række beskeder og billeder.

Få timer senere – torsdag aften – landede Geri Halliwell angiveligt i Bahrain efter at have taget turen dertil i et privatfly. Og hun har formentlig fået sig en grim overraskelse, da hun satte foden på jorden i oliestaten.

The Sun skriver – ifølge The Independent – at popstjernen var 'lettet og opløftet,' da Chris Horner blev frikendt, efter hun tidligere havde været reduceret til 'tårer i stride strømme,' mens sagen stod på.

I stedet brænder sædet altså igen under Horner forud for sæsonens første løb, der løber af stablen lørdag.

Her starter danske Kevin Magnussen nummer 15.

