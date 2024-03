Kevin Magnussen klarede sig videre til anden kvalifikationsrunde i Bahrain. Verdensmester starter forrest.

Formel 1-køreren Kevin Magnussen indleder sæsonens første Formel 1-grandprix bag størstedelen af feltet.

Da der fredag blev kørt kvalifikation til lørdagens løb i Bahrain, kørte Magnussen sig akkurat videre fra den første kvalifikationsrunde, Q1. I Q2 var danskeren dog den langsomste, og derfor starter han grandprixet som nummer 15.

Han var lidt over 0,4 sekunder fra at køre sig videre til Q3. Danskeren er ærgerlig over, at han ikke starter lidt længere fremme i gridden.

- Jeg kan ikke være helt tilfreds, for jeg følte ikke, at jeg på noget tidspunkt kørte en god omgang.

- Det positive er, at vi føler, at vi har lavet nogle forbedringer af raceren, så jeg ser frem til at bruge den i et løb, siger Magnussen i en pressemeddelelse fra Haas.

Danskerens arbejdsgiver har udtryk begrænset optimisme før sæsonstarten. Sidste år havde Haas feltets langsomste biler, og det kan meget vel fortsætte i starten af denne sæson, lyder det fra holdet.

Indtil videre kan Haas dog glæde sig over, at andre hold viser større svaghedstegn, selv om bunden af feltet er tæt. Både Alpine og Kick Saubers to kørere røg således ud i den første kvalifikationsrunde.

Magnussen-kollega Nico Hülkenberg kørte sig hele vejen frem til den afgørende kvalifikationsrunde, Q3, der tæller ti kørere. Her måtte tyskeren dog konstatere, at samtlige konkurrenter var væsentligt hurtigere.

Verdensmesteren Max Verstappen starter forrest, mens Ferraris Charles Leclerc og Mercedes' George Russell starter på de følgende pladser.

Grandprixet i Bahrain begynder lørdag klokken 16 dansk tid.

