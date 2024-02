Topchefen, der har vundet alt og er et af de største navne i motorsportsverdenen, kæmper for sin karriere. Nu lader han dog til at gå fri.

Det kom nemlig som et chok i Formel 1-verdenen, da Red Bulls teamchef, Christian Horner, var genstand for en intern undersøgelse om upassende adfærd mod en kvindelig ansat.

Han skulle stå skoleret i sagen, som i værste fald kunne ende med at sætte et pludseligt punktum for hans gloværdige karriere.

Autosport og flere store motorsportsmedier skriver dog nu, at Red Bull-chefen går fri. I et statement fra Red Bull, som mediet citerer, gør Formel 1-holdet det klart, at 'klagen er blevet afvist':

Privat er Christian Horner gift med Spice Girl-sangerinden Geri Halliwell-Horner. Foto: Tolga Akmen/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Privat er Christian Horner gift med Spice Girl-sangerinden Geri Halliwell-Horner. Foto: Tolga Akmen/EPA/Ritzau Scanpix

»Den uafhængige undersøgelse af beskyldningerne mod Christian Horner er afsluttet, og Red Bull kan bekræfte, at klagen er blevet afvist. Klageren har ret til at appellere,« skriver Forme 1-holdet i det udsendte statement.

Christian Horner har tidligere afvist anklagerne om den upassende adfærd, som det endnu er uvist, hvad præcist går på.

Christian Horner har stået i spidsen for Red Bull, siden energidrikgiganten kom ind i Formel 1 i 2005.

Han er siden blevet en af de mest succesfulde teamchefer i sportens historie med syv verdensmesterskaber for kørere og seks for konstruktører. Max Verstappen har vundet de seneste tre sæsoner for Horners Red Bull-hold