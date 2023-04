Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Gennem de seneste måneder har man ikke kunnet undgå at bemærke, at priser på dagligvarer er steget. Det udfordrer adskillige danskere rent økonomisk. Alligevel har Rema 1000 netop præsenteret sit bedste regnskab nogensinde.

Det undrer i høj grad Camilla Strandgaard fra Malling. Og hun har faktisk lidt svært ved at begribe det.

Hun er mor til to og har selv 1.500 kroner at handle for hver måned, fortalte hun lørdag til TV 2 Østjylland.

»Jeg synes, det er overraskende. Når man vi har sådan en tid, vi har, hvor priser stiger. For mig er det størrelsen på overskuddet, der gør det,« siger hun til B.T. og tilføjer:

»Hvordan i alverden er det så stort? Jeg synes, det ser mystisk ud.«

Rema 1000 oplyser i sit rekordregnskab, at man har omsat for svimlende 20,8 milliarder kroner i 2022. Det giver et overskud før skat på 813 millioner kroner.

Trods det store overskud valgte Rema 1000 at hæve priserne tilbage i oktober, skrev FødevareWatch. Og helt generelt steg forbrugerpriserne med 10,1 procent, viste en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Spørger man Camilla Strandgaard, ville det dog være klædeligt, hvis supermarkeder, herunder Rema 1000, sænkede deres priser igen.

»Hvorfor skal det være så dyrt? Hvis der ikke er nogen grund til det, så sænk priserne. Det, tror jeg ikke, jeg er den eneste, som må tænke.«

»Jeg kan godt lide Rema og synes, de har mange gode tilbud. Men jeg ville ønske, de ville tænke og handle lidt anderledes. Skal de virkelig have så stort et overskud? Jeg håber, de vil tænke på sådan nogle som os, der ikke har så mange penge at gøre godt med.«

Konkurrencen er hård på markedet – kan du forstå, hvis Rema 1000 også er nødt til at sætte deres priser efter det?

»Det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Men det, tænker jeg, er meget almindeligt. Det er vel vilkårene for en købmand. Men jeg kender heller ikke den enkelte købmand. Hvordan de lønner, hvordan de arbejder eller hvordan pengene præcist kommer ind.«

»Jeg undrer mig bare over, hvorfor priserne skal være høje, når de har så stort et overskud.«

Ifølge B.T.s forbrugerredaktør, Niels Philip Kjeldsen, er det et voldsomt overskud, Rema 1000 har præsenteret. Men han noterer sig også, at de ikke har hævet priserne mere, end branchen har gjort.

B.T. har tidligere talt med Henrik Burkal, administrerende direktør i Rema 1000, om det store overskud.

Han slår fast, at han – ligesom forbrugerne – altid vil undgå prisstigninger.

Adspurgt direkte om, hvad han vil sige til en forbruger, hvis løn ikke er steget – mens prisen Rema 1000s varer er – svarer han følgende:

»Det er vigtigt for os, at vi er konkurrencedygtige, og det har også presset bruttoavancen hos vores købmænd. Mange af vores kunder har fundet en måde at slå inflationen på ved for eksempel at erstatte et mærkevareprodukt med en billigere Rema 1000-vare. Der er blevet solgt flere tilbudsvarer og private label-varer i 2022.«

Du kan læse hele interviewet med Henrik Burkal HER.