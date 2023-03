Lyt til artiklen

Hvor blev krisen af?

Den har i hvert fald ikke ramt discountkæden Rema 1000. Høje priser fra leverandørerne og galopperende energipriser er øjensynligt prellet af på Rema 1000 som vand på en gås.

Discountkæden kom nemlig ud af kriseåret 2022 med en rekordhøj omsætning på 20,8 milliarder kroner og et resultat efter skat på bundsolide 620 millioner kroner. Det skriver Finans.dk.

Det en stigning på bundlinjen på hele 34 procent sammenlignet med normalåret 2021, hvor Rema 1000 landede et overskud efter skat på 462 millioner kroner.

»Det er et rigtig voldsomt regnskab, som man simpelthen bare må være dybt imponeret over. Det sætter en fed streg under, hvor godt kørende Rema 1000 egentlig er som kæde. Det er ikke for sjov, at vi ser dem vinde den ene brandmåling efter den anden,« siger B.T.s forbrugerredaktør Niels Philip Kjeldsen og tilføjer:

»Selvfølgelig har Rema 1000 hævet priserne voldsomt, men de har ikke hævet dem mere end resten af branchen. Man må anerkende, at Rema 1000 har været ramt af samme udfordringer som resten af branchen: Stigende energipriser, stigende producentpriser og mange andre udfordringer. Og det har de håndteret enormt sikkert.«

Rema 1000 har ifølge Niels Philip Kjelsen haft den fordel, at det er en discountkæde.

»Vi har set en kraftig kundevandring fra supermarkeder til discountkæder gennem 2022, og man må bare sige, at rigtig mange af de kunder er gået i Rema 1000. Det vidner det her regnskab om.«