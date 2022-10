Lyt til artiklen

Han kæmpede alt, hvad han kunne, men til sidst blev det for meget. Banken sagde stop. Jes Aaby Jensen måtte erkende, at det var slut.

»Jeg har mistet alt. De sidste par år har jeg smidt hele min privatøkonomi i min forretning. Jeg mister huset,« siger Jes Aaby Jensen.

Siden 2018 havde Jes drevet Vestbyens Bageri i Ikast og Bording Bageri.

Han havde 55 ansatte. Men så kom inflationskrisen og overrumplede ham totalt.

»Energiregningen var til sidst mere end fordoblet til 130.000 kroner om måneden, og råvarepriserne eksploderet med op mod 60 procent,« siger Jes Aaby Jensen, der til sidst ikke kunne få banken til at hjælpe ham:

»Det er gået meget hurtigt. Når jeg kigger tilbage, er der nogle ting, som jeg tænker, jeg måske kunne have gjort anderledes. Men det ville nok kun have udskudt det med et par måneder.«

Jes Aaby Jensen er langtfra den eneste bager, som har måttet smide håndklædet i ringen på grund af den eksplosive inflation på råvarer og energi.

De første ni måneder af 2021 gik fem bagere konkurs i Danmark. Det er mere end firdoblet til 23 konkurser i år.

»Det er især elregningen, der knæker dem. En bager bruger rigtig meget strøm til ovne, køl og frys. De er simpelthen låst af, at de skal bruge den energi for at drive forretningen,« forklarer Henrik Mühlendorph, administrerende direktør i brancheforeningen Bager- og Konditormestre i Danmark:

»Så energiomkostningerne stiger, og samtidig er forbrugernes betalingsevne presset på grund af inflation. Bagerne ser ind i en periode med stigende omkostninger og faldende omsætning. Det er en perfekt storm, og det er selvfølgelig alvorligt.«

For Jes Aaby Jensen har konkursen af hans bagerier fået mærkbare konsekvenser.

Han har mistet sit hus og er nu erklæret personligt konkurs.

»Jeg er træt af at gå personligt konkurs. Jeg har det fandeme dårligt med ikke at kunne betale mine regninger og måtte fyre 55 medarbejdere,« siger Jes Aaby Jensen:

»Jeg har det også skidt over for borgerne i Ikast og Bording. De har været så gode til at støtte mig,« siger Jes Aaby Jensen.

Hvad skal der ske nu?

»Konkursen skete for halvanden måned siden. Jeg har fået nyt arbejde. Jeg var så heldig, at der er folk, der ringer til mig, fordi jeg har et godt ry. Men det har været meget hårdt for mig. Det vil jeg ikke lyve om. Det er nogle trælse omstændigheder.«

Hos bagernes interesseorganisation frygter man, at langt flere bagere kommer til at lide Jes' skæbne de kommende måneder.

»Siden sommerferien har vi set en til to bagerier gå konkurs om ugen. Hvis alt går galt, regner vi med, at det er cirka tre bagere om ugen herfra, der knækker nakken. Vi frygter at miste 30 flere bagerier, før det går den rigtige vej igen,« siger Henrik Mühlendorph:

»Lige nu er der mulighed for at udsætte regningerne via lån. Det er der nogle, der vil gøre. Men vores store ønske er, at vi får afskaffet eller forenklet chokoladeafgiften permanent. Det ville gøre en forskel.«

Der er omkring 800 selvstændige bagere i dag, oplyser Bager- og Konditormestre i Danmark.