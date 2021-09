Fremtiden for sportsfolk, og særligt kvinder, i Afghanistan ser håbløs ud, er hendes besked.

Med Talibans tilbagevenden ved roret i landet lurer fortidens rædsler, og det vækker dårlige minder for landsholdsangriberen Nadia Nadim.

»Det gør mig ked af det, og jeg bliver vred. Jeg synes ikke, at de fortjener det, og jeg synes ikke, at en terroristgruppe skal have så meget magt,« siger Nadia Nadim til CNN.

Da Nadim var 11 år, blev hendes far dræbt af Taliban. Efterfølgende var hendes mor, søskende og hende selv nødt til at flygte fra Afghanistan.

Nadia Nadim Foto: Henning Bagger Vis mere Nadia Nadim Foto: Henning Bagger

Oplevelsen har naturligvis sat dybe spor hos Nadim, der nøje observerer udviklingen i landet.

I august lykkedes det nogle personer omkring kvindelandsholdet i Afghanistan at få 86 atleter ud af landet og i sikkerhed.

»Jeg er glad for, at det lykkedes, fordi hvis de fandt ud af, hvad de her kvinder lavede – som er noget, Taliban er så meget imod – ville deres liv være i fare,« siger Nadia Nadim.

Til trods for glæden over, at sportsfolkene er kommet ud, ser Nadim stadig på en dyster situation i landet.

Nadia Nadim Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Nadia Nadim Foto: Liselotte Sabroe

»Men lige nu er det ikke helt er gået op for mig – selv når jeg prøver at forestille mig fremtiden, ser jeg intet lys for enden af tunnelen. Det ser meget mørkt ud,« siger Nadia Nadim.

Nadim fortæller, at lige meget hvor hårdt livet bliver, bør man aldrig miste håbet. Og selvom Nadim forudser en trist fremtid, vil hun derfor fortsat kæmpe for kvinderne i Afghanistan.

»Jeg bruger min stemme, jeg ønsker ligestilling. Jeg vil have de samme rettigheder, som mænd har,« siger Nadia Nadim.

I 2017 blev Nadia Nadim kåret til Årets Dansker af Berlingske. Begrundelsen var blandt andet, at Nadim har vist, hvor langt man kan komme med ambitioner, flid og målrettethed, når man kommer til Danmark udefra.

»Jeg er faktisk billedet på alt det, som Taliban ikke vil have, deres kvinder er,« siger hun.

I juni skrev Nadia Nadim under med den amerikanske klub Racing Louisville FC. Hun har tidligere spillet i blandt andet Paris Saint-Germain og Manchester City. På landsholdet har hun spillet 99 kampe.