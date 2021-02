Lazio både forærede et mål væk og lavede et uheldigt selvmål, da Bayern München vandt med 4-1 i Rom.

Bayern München har taget et kæmpe skridt mod kvartfinalerne i Champions League.

Turneringens forsvarende mesterhold vandt tirsdag sin første ottendedelsfinale på udebane over Lazio med 4-1.

Italienerne startede selv nedturen ved nærmest at forære Robert Lewandowski et mål, før teenageren Jamal Musiala fordoblede føringen. Lige før pausen scorede Leroy Sané, før han fremprovokerede et selvmål kort inde i anden halvleg. Joaquin Correa reducerede for Lazio.

Med det suveræne udgangspunkt skal meget gå galt for den sydtyske storklub, hvis der skal komme spænding i returopgøret 17. marts.

Siden Bayern München 11. februar vandt VM for klubhold, har storklubben lidt to skuffende pointtab i Bundesligaen mod Bielefeld og Frankfurt og er blevet ramt af skader og coronasmitte.

Tirsdag var der dog ingen tegn på bekymringer hos klubbens spillere.

Bayern forsøgte at tage teten med et aggressivt pres, og det gav hurtigt bonus.

I hvert fald blev hjemmeholdets Mateo Mussachio så stresset, at han i det niende minut spillede Robert Lewandowski fri. Polakken sagde tak for gaven, da han med største selvfølgelighed bragte Bayern i front.

Midtvejs i halvlegen stod der så en teenager bag den næste lussing til Lazio. 17-årige Jamal Musiala gjorde det til 2-0 med et hårdt, fladt skud fra kanten af feltet. Det var englænderens første mål i Champions League.

I bestræbelserne på at vende det håbløse udgangspunkt blev 0-1-skurken Musacchio flået ud efter en halv time, men hvad der kunne ligne et systemskifte havde ikke den store effekt.

Godt nok blomstrede Lazio op kortvarigt, men inden pausen var Bayerns føring udbygget med yderligere et mål, da Leroy Sané fulgte op på riposten efter Kingsley Comans fornemme forarbejde og skudforsøg.

Kort efter pausen scorede Bayern München så igen. Sané løb dybt og snød sin oppasser, før Francesco Acerbi lavede selvmål på Sanés flade indlæg.

Et par minutter senere reducerede Joaquin Correa med en flot scoring, hvor han drev bolden forbi flere Bayern-spillere, før han sendte den køligt ind bag Neuer.

Lazio havde flere gode forsøg til at pynte yderligere på resultatet, men kunne samtidig også være blevet straffet i den anden ende af et offensivt indstillet Bayern-hold.

/ritzau/