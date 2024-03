Elias Jelert glemmer aldrig tirsdag 17. oktober 2023.

For i kampen mod San Marino fik FCK-kometen debut på landsholdet, men opgøret vil mest af alt blive husket for en horribel omgang fodbold fra de danske drenge, der med nød og næppe sled sig til en 2-1-sejr mod miniputnationen.

»Lige da det var, fyldte kampen en del. Jeg var ikke tilfreds, det tror jeg ingen af os var,« siger Elias Jelert, der for første gang er udtaget til Kasper Hjulmands landshold siden fadæsen.

»Men nu er det alligevel så lang tid siden, at den er glemt. Nu er jeg glad for at være udtaget igen.«

Elias Jelert fik landsholdsdebut for Danmark i mareridtskampen mod San Marino. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Elias Jelert fik landsholdsdebut for Danmark i mareridtskampen mod San Marino. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Den 20-årige højre dør fik karakteren nul stjerner i B.T.s dækning fra opgøret, hvor hans debut blev kaldt »måske en af de dårligste danske debuter nogensinde.«

Og det har heller ikke helt nemt at rejse sig igen i tiden derpå.

»Det var selvfølgelig svært, og jeg brugte de første dage på at tygge den. Efterfølgende synes jeg, jeg kom okay videre,« siger Elias Jelert, der ikke kunne nyde sin landsholdsdebut i fulde drag.

»Både og. Det var stort at få sin debut, det har jeg altid drømt om. At det gik som det gjorde, var desværre ærgerligt.«

Først da det kom mere på afstand, lykkedes det den 20-årige fodboldspiller at værdsætte debuten.

Og på trods af den katastrofale præstation, frygtede han ikke, at landsholdskarrieren nærmest nåede at slutte, inden den kom i gang.

»Hvis jeg havde de tanker dér, synes jeg, at jeg ville grave mig selv lidt for meget ned,« lyder det fra Jelert.

»Jeg tænkte, at jeg skulle gøre det godt i klubben og bevise mig igen.«

Elias Jelert er udtaget til Danmarks to kommende testkampe: Først mod Schweiz på lørdag på hans hjemmebane i Parken, dernæst på Brøndby Stadion tre dage senere mod Færøerne.