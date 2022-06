Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er snart gode nyheder til fans af 'Natholdet'.

Det populære talkshow vender nemlig tilbage til TV 2.

Det bekræfter folkene bag programmet i et opslag på Instagram.

»Natholdet er tilbage til efteråret. Tip os alt hvad du kan, hvis du vil have fingrene i den nye 'Natholdet'-kop,« lyder det.

TV 2 har endnu ikke meldt ud, hvem der skal overtage værtskabet, efter at Anders Breinholt sagde farvel til programmet i 2021.

Det blev til 11 år for værten, der styrede seerne og kendte gæster gennem diverse sjove optagelser fra tv og nettet.

»Man skal stoppe, mens legen er god. Og det er den nu. Det har været de bedste 11 år af mit arbejdsliv,« lød det dengang fra Anders Breinholt.

Efter sit stop annoncerede Anders Breinholt, at han kun havde planlagt så langt som en ferie for at finde ud af, hvad der nu skulle ske i hans professionelle liv.

I forbindelse med sit farvel til 'Natholdet' gjorde han det da også klart, at han var mere end villig til at lade en anden køre programmet videre.

»Jeg ville blive fyldt med stolthed, hvis en anden talentfuld vært skulle have mod på at køre programmet videre og måske gøre det på sin helt egen facon. Borgmesterkæden giver jeg gladeligt videre.«