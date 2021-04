Hvem stoppede toilettet til efter kun halvanden times sejlads?

Det er det store spørgsmål i sæsonpremieren på Kanal 5-programmet 'Over Atlanten', hvor tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, tv-vært Felix Smith, kok Umut Sakarya, OL-svømmer Sarah Bro, bageskribent Ditte Julie Jensen og skuespiller Johannes Nymark stævner ud fra kanarieøen Lanzarote med kurs mod Caribien.

Men de når altså ikke langt, før der er en såkaldt 'bæh-situation' på lokummet, som du kan se i videoen over artiklen.

Trods strenge regler om det modsatte har nogen nemlig fyldt det til med toiletpapir, så det må tømmes over bord. Det sker, kort tid efter at man ser den tidligere 'Den store bagedyst'-deltager Ditte Julie Jensen kravle ind i båsen.

Deltagerne i 'Over Atlanten' på Kanal 5. Foto: Foto: Per Arnesen Vis mere Deltagerne i 'Over Atlanten' på Kanal 5. Foto: Foto: Per Arnesen

»Jeg elsker, at de har klippet det sådan sammen, at det ser ud, som om det er mig, der har forårsaget dramaet på lokummet. For det er ikke mig,« griner hun med slet skjult irritation og tilføjer:

»Nej nej, det kan du jo godt sige, men det var i hvert fald heller ikke mig,« tilføjer Felix Smith.

Et halvt år efter optagelserne har de seks besætningsmedlemmer stadig ikke fundet ud af, hvem der forårsagede forstoppelsen. Men tv-værten har et bud.

»Der er ingen tvivl om, at det må have været en kvinde. Der var intet lort i toilettet – kun toiletpapir. Så det kunne være Ditte Julie, Sarah (Bro, red.) – og så var der én kvindelig tilrettelægger ombord.«

Ditte Julie Jensen er en af deltagerne i 'Over Atlanten'. Foto: Per Arnesen Vis mere Ditte Julie Jensen er en af deltagerne i 'Over Atlanten'. Foto: Per Arnesen

At det er et toilet, der skaber drama i første afsnit, mener Johannes Nymark er meget sigende for sæsonen, som har været ganske udramatisk.

»Er det ikke vildt? Det er der, vi er.. dét er cliffhangeren. Det er fandeme spændende,« konstaterer skuespilleren med et smil.

Det var nemlig en tur, hvor bølgerne hverken gik højt på havet eller blandt besætningen, fortæller de seks hjemvendte nye venner enstemmigt til B.T.

Hvor der i tidligere sæsoner af Kanal 5-programmet både har været intriger og farligt vejr, var årets tur faktisk så stille, at den største bekymring – bortset fra det tilstoppede lokum – var, hvorvidt de overhovedet ville nå i mål til tiden, når vinden ikke syntes at ville hjælpe til.

»Vi var ikke under pres på andet end tålmodighed, kedsomhed, og om der var solcreme nok,« siger Felix Smith.

»Jeg havde tænkt, at det var mere primitivt, men vi fik endda vildt god mad, som Umut (Sakarya, red.) havde lavet til os. I en af de andre sæsoner var kokken (Jesper Vollmer, red.) syg hele tiden, så sammenlignet med det var vores tur den rene luksus.«

Og hjemvendt fra turen ønsker tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen fortsat ikke at piske et drama op ved at hænge de andre medlemmer ud som lokumssynderen. I stedet udnytter han situationen til at lave lidt PR for programmet.

»Man må se alle udsendelser for at få svaret på det spørgsmål,« siger han.