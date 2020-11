Først var det olie, der gjorde nordmændene stinkende rige, men nu har de endnu engang mulighed for at ramme en gylden åre i havbunden.

En ny rapport viser nemlig, at nordmændene har mulighed for at tjene stort på udvindingen af mineraler. Det skriver det norske økonomimagasin E24.

Og det er altså en rimelig stor indtjening, der er tale om.

Ifølge rapporten kan nordmændene – ifølge det mest optimistiske scenarie – se frem til en årlig omsætning på 180 milliarder kroner og 21.000 arbejdspladser.

»Hvis det mest optimistiske anslag bliver til, kan vi - heldigvis - risikere at have skudt guldfuglen igen,« siger Anniken Hauglie, adm. direktør for Norsk Olie og Gas til E24.

Den store indtjening er til trods for, at Norge kun råder over to procent af det areal, hvor mineralerne er. 34 procent ligger under nogle andre lande, og de resterende 64 procent ligger i internationalt farvand.

De mineraler, der er tale om, er kobber, kobolt og zink.

Mineralerne bruges blandt andet til fremstilling af elektriske komponenter, elbilsbatterier og solcelleapparater. Produkter, som er i voldsom vækst grunden den grønne omstilling med et skærpet fokus på miljø og bæredygtighed.