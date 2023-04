Lyt til artiklen

Torsdag kom det frem, at den danske popgruppe Blæst har fået den prestigefyldte opgave at åbne den ikoniske Orange Scene på årets Roskilde Festival.

Hvordan det føles, satte gruppen lidt ord på, da B.T. mødte dem forud for torsdagens EchoPrisen, hvor de er nominerede i kategorien 'Årets hit'.

»Uvirkeligt. Helt surrealistisk. Fucking nice. Vi glæder os helt sindssygt meget,« fortæller forsangeren, Fernanda Rosa.

Blæst afslører desuden, at de var i Malaga for at skrive album, da de fik de glædelige nyheder.

Her var reaktionen ifølge Lauge Kjærulf »først afdæmpet, så voldsom, så afdæmpet, så voldsom«.

»Der blev drukket nogle bobler. Det var vildt, og vi fik ikke skrevet så meget mere den dag,« uddyber han.

Den helt store fejring er det dog ikke blevet til endnu, da gruppen har haft rigtig travlt.

Blæst, der består af Lauge Kjærulf, Valentin Buchwald Pedersen, Anders Bondo og Fernanda Rosa, har storhittet med sange som 'Juice' og 'Sover du nu'.