Danskerne tjente masser af penge i 2023, og statskassen bugner derfor uventet meget.

I alt er overskuddet på de offentlige finanser på 87,1 milliarder kroner for 2023, og det er 10,5 milliarder kroner mere, end Finansministeriet selv havde regnet med.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Det uventet store overskud skyldes, at danskerne har betalt mere i skat end forventet, men på trods af det, så er der ikke nogen udsigt til, at de bliver betalt tilbage til danskerne lige foreløbig.

»Der er masser af udgiftstunge udfordringer, som presser sig på. For eksempel forsvar,« siger Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht, og fortsætter:

»Hvis der skulle vise sig at være et råderum, der er større end det, som vi kender til nu, så kender jeg dansk politik godt nok til at vide, at der vil være gode ideer til, hvordan pengene skal bruges,« siger han.

Men skal danskerne ikke have de penge igen? Enten i form af store bededag tilbage eller skattelettelser?

»Det er for tidligt at sige, hvordan et eventuelt større råderum skal bruges. Men vi har ikke planer om yderligere skattelettelser,« siger Benny Engelbrecht.

»Vi kan først sige noget om, hvordan vi kommer til at bruge et eventuelt overskud, når vi får Økonomisk Redegørelse, som sandsynligvis kommer i april måned,« siger han.

Der er dog flere økonomer, der regner med, at statens såkaldte råderum vil blive opjusteret. Det er statens råderum, som reelt svarer til penge i kassen, der kan bruges direkte.

Regeringen lavede i november en skatteaftale, hvor der blandt andet blev givet personskattelettelser for i alt 6,75 milliarder kroner.

Venstres politiske ordfører, Torsten Schack Pedersen, mener, det er for tidligt at tage stilling til, om de ekstraopkrævede skatter skal føres tilbage til borgerne.

»Selvfølgelig er det her positivt, men vi styrer ikke efter det her tal, men efter råderummet. Derfor er det for tidligt at sige, hvordan vi eventuelt skal forholde os til, at der er penge i overskud,« siger han.

Men det her tyder jo netop på, at råderummet kommer til at blive større end hidtil antaget?



»Muligvis, men det må vi så forholde os til, når den situation opstår.«

»Hvis prognosen holder, mener du så, man bør give pengene tilbage til borgerne som skattelettelser?«

»Jeg synes altid, det er vigtigt, at danskerne kan beholde flere af deres egne penge selv, men det må vi tage stilling til, når vi rent faktisk ved, hvor stort råderummet er,« siger han.

Overskuddet i de offentlige kasser på 87,1 milliarder kroner svarer til 3,1 procent af bruttonationalproduktet.

