»Det går da den rigtige vej.«

Selvom dagen måske starter lidt gråt og skyet de fleste steder, så venter der dog også nogle lysglimt forude for langt de fleste. Helt bogstaveligt.

For i løbet af søndagen forventer Danmarks Meteorologiske Institut, at nærmest alle kommer til at få 'lidt eller nogen sol'.

Det fortæller den vagthavende meteorolog Mette Zhang:

»Til en start ligner det lidt gårsdagens vejr, men vi forventer, at det bliver tørvejr i dag, og så forventer vi også, at der i dagens løb kommer lidt eller måske nogen sol til de fleste,« forklarer hun og fortsætter:

»Allerede nu, hvis man går ind og kigger på satellitbillederne, så kan man mod øst – hvis man opholder sig i København – se, at der ligger en fin solopgang over Sverige. Der er lige sådan en bræmme med lidt sol, hvor man kan ane, at der er lidt hul i det.«

Generelt set kan der nemlig gå hul på skyerne i dag, så solen kan blive lukket ind.

»Men hvor store de huller bliver, og hvor de kommer, det er svært at sige. Men vi forventer, at alle nok får et enkelt solstrejf i dag,« siger Mette Zhang.

»Så det bliver lidt mere tørt end i går (lørdag, red.), hvor der kom måske tre dryp, og med lidt mere sol. Så det går da den rigtige vej,« tilføjer hun.

Derfor vil der også være lidt gentagelser, når man ser på, hvordan vejret kommer til at blive i landets fire største byer søndag.

Kun en enkelt skiller sig lidt ud, men ikke med meget. Hvis vi begynder mod nord, så lyder vejrudsigten således:

Aalborg:

Hvor det for hele landet gælder, at temperaturen kommer til at ligge mellem 12-13 og op til 16 grader, så er det i 'Nordens Paris', at man kan få det køligst af de fire storbyer.

Derudover er der som i resten af landet chancer for, at man får solen at se i løbet af dagen.

Aarhus:

»Jeg kan ikke rigtigt differentiere i vejret i dag. Solchancerne vil være de samme alle steder, vil jeg mene,« forklarer Mette Zhang.

Derfor vil det altså også være muligt at få solen at se i smilets by denne søndag.

Odense:

»Det bliver cirka det samme som i resten af landet. Så det kommer nok til at hedde mellem 13 og 15 grader her,« fortæller meteorologen.

Varmest bliver det formentlig i det sydvestlige Jylland, så hvis man vil have de lidt ekstra varmegrader, må man finde på en søndagsaktivitet i det område.

København:

Også i København forventes det at holde tørt, mens temperaturen forventes at kunne komme op at snuse til de 15 grader.

Og ligesom i resten af landet gælder det, at man i løbet af dagen sandsynligvis får chancen for at få nogle solstråler til at bryde gennem skyerne.