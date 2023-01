Lyt til artiklen

Da en klumme 2. januar så dagens lys ovenpå premieren af denne sæsons ' X Factor' havde udgiveren Avisen.dk næppe forventet den respons, som den endte med at få.

I klummen opridsede journalist Søren Baastrup 21 ting, som han havde lært af programmet. Og især et punkt har skabt røre på de sociale medier.

Det gælder en kommentar om værten Sofie Linde, der har fået folk til at reagere. Her beskriver han nemlig, hvordan han blev »utilpas« og efterlyste chefer hos TV 2, der kunne »afkræve et blowjob fra hende.«

Men efter massiv kritik har mediet nu valgt at fjerne passagen om Sofie Linde. Det skriver TV 2 efter de lørdag morgen rettede henvendelse til Avisen.dk.

»Set i bakspejlet var det ikke okay, men når man er fanget i det her meget satiriske univers, som journalisten skriver i, så var det ikke noget, hvor jeg tænkte, det her er noget, jeg skal redigere ud, og det var så en fejl,« siger Avisen.dk's chefredaktør Per Kuskner til TV 2.

Som flere ved, var det netop Sofie Linde, der under sin værtsrolle på Zulu Comedy Galla i 2020 fortalte om sin egen Metoo oplevelse og på den måde fik sat Me-Too bevægelsen i gang.

»Han tager fat i min arm og siger: »Hvis du ikke går med ud og sutter min pik, så fucking ødelægger jeg din karriere. Så ødelægger jeg dig!« sagde hun i sin dundertale fra scenen.

Udtalelsen om Sofie Linde og også om dommer Kwamie Liv, hvis udseende bliver omtalt, fik efterfølgende folk til tasterne på de sociale medier.

»I og Søren Baastrup havde l lige noget super klam sexisme, I skulle af med?« skrev debattør og radiovært Sandie Westh på Twitter.

Tv-vært Cecilie Beck og radiovært Iben Maria Zeuthen langer også ud efter mediet, hvor de på Instagram i nogle stories kritiserer anmeldelsen.

Chefredaktør Per Kuskner fortæller til TV 2, at han havde læst klummen igennem inden udgivelsen, men han i første omgang ikke havde tænkt, den var over grænsen. Dog har den massive kritik fået mediet til at se indad – og derfor er artiklen nu blevet ændret.

Hverken Sofie Linde eller Kwamie Liv har ønsket at kommentere på sagen, skriver TV 2.